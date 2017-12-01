الحضري يعلق على مواجهة السعودية في المونديال

علي المصريعلّق حارس منتخب مصر الأسطوري عصام الحضري، على وقوع منتخب بلاده مع السعودية في مجموعة واحدة بمونديال روسيا 2018.وأسفرت القرعة التي أجريت اليوم في قصر الكرملين بموسكو عن مجموعة أولى ضمّت المنتخبين العربيين إلى جانب صاحبة الأرض روسيا، إلى جانب ممثلة أمريكا الجنوبية، أوروجواي.

علي المصري

علّق حارس منتخب مصر الأسطوري عصام الحضري، على وقوع منتخب بلاده مع السعودية في مجموعة واحدة بمونديال روسيا 2018.





وأسفرت القرعة التي أجريت اليوم في قصر الكرملين بموسكو عن مجموعة أولى ضمّت المنتخبين العربيين إلى جانب صاحبة الأرض روسيا، إلى جانب ممثلة أمريكا الجنوبية، أوروجواي.

وكتب الحضري، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “يا هلا بالسعودية، أول مرة نكون مع بعض في المونديال وفي مجموعة واحدة”. وأضاف: “نستطيع أن نفعلها ونسطر تاريخًا جديدًا للعرب”.

وسيكمل الحضري الذي سيكمل الشهر المقبل عامه الـ45 عامًا ويحترف حاليًّا بنادي التعاون السعودي، وسيكون السد العالي أكبر لاعبي المونديال سنًّا عبر تاريخه حال مشاركته مع “الفراعنة” في المونديال.