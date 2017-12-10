الحضري يسجل في رباعية التعاون على الاتفاق

علي المصري أحرز المخضرم عصام الحضري، حارس التعاون، هدفا من ركلة جزاء قرب النهاية خلال الفوز 4- 0 على ضيفه الاتفاق، ضمن دوري المحترفين السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، ‏ليصبح أول حارس مرمى يسجل هدفاً في مباراة بدوري المحترفين منذ مبروك زايد أمام الرائد في 2010/2011. احتسب الحكم الإنجليزي مارك ك

علي المصري

أحرز المخضرم عصام الحضري، حارس التعاون، هدفا من ركلة جزاء قرب النهاية خلال الفوز 4- 0 على ضيفه الاتفاق، ضمن دوري المحترفين السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، ‏ليصبح أول حارس مرمى يسجل هدفاً في مباراة بدوري المحترفين منذ مبروك زايد أمام الرائد في 2010/2011.

احتسب الحكم الإنجليزي مارك كلاتنبيرج، ركلة جزاء لأصحاب الأرض، انبرى لها الحارس المصري (44 عاما)، ووضع الكرة في شباك عبد الله الصالح، حارس الاتفاق بالدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع.

وسبق للحضري أن أحرز هدفا من ركلة حرة غير مباشرة، في مرمى كايزر تشيفز، الجنوب أفريقي في بطولة كأس السوبر الأفريقي 2002، حينما كان حارسا للأهلي المصري.

ووضع الحاج كمارا، من سيراليون التعاون في المقدمة في الدقيقة 33، وانتظر التعاون حتى الدقيقة 77 ليعزز تقدمه بهدف نايف هزازي من ضربة رأس، وبنفس الطريقة أضاف البرتغالي ريكاردو ماتشادو، الهدف الثالث عندما تابع تسديدة ارتدت من الحارس ليضعها برأسه في مرمى الاتفاق، في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبات رصيد التعاون 16 نقطة، من 13 مباراة في المركز السابع، بينما ظل الاتفاق في المركز 13 وقبل الأخير برصيد 11 نقطة.