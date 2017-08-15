الحضري وفتحي يواجهان حامل اللقب

كهربا وعبدالشافي تحت ضغط الخسارة في افتتاحية المسابقة على المصرى : تتجه أنظار جماهير، الدورى السعودى لكرة القدم "دوري جميل"، مساء اليوم الثلاثاء، صوب استاد مدينة الملك الرياضية بـ "بريدة"، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين التعاون والهلال "حامل اللقب"، في افتتاح الجولة الثانية من المسابقة، ويدير اللقا

كهربا وعبدالشافي تحت ضغط الخسارة في افتتاحية المسابقة على المصرى : تتجه أنظار جماهير، الدورى السعودى لكرة القدم “دوري جميل”، مساء اليوم الثلاثاء، صوب استاد مدينة الملك الرياضية بـ “بريدة”، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين التعاون والهلال “حامل اللقب”، في افتتاح الجولة الثانية من المسابقة، ويدير اللقاء الحكم محمد الهويش، ويعاونه فهد العمري، مساعد حكم أول، وعبدالرحيم الشمري، مساعد ثان، وحسين أبو شاهين حكم رابع.



وجاءت نتائج الجولة الأولى، لتزيد من إثارة المواجهة، بعد فوز التعاون برباعية، مقابل هدف أمام ضيفه الفتح، فيما حسم الهلال مباراته أمام الفيحاء بفوز مثير بهدفين مقابل هدف.



وسيتوقف الدوري لمدة شهر، عقب تلك الجولة، اعتباراً من يوم السبت المقبل، على أن يستأنف يوم 14 سبتمبر المقبل، نظرا للأجندة الدولية،

وخلال فترة التوقف سيخوض الهلال وأهلي جدة، دور الثمانية من دوري أبطال آسيا “ذهاباً وإياباً”. فيما يلعب المنتخب السعودي آخر مباراتين له في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018، إذ يحل “الأخضر” يوم 29 أغسطس الجاري، ضيفاً على الإمارات، ثم يستقبل اليابان يوم 5 سبتمبر المقبل في جدة، في ختام التصفيات. ويسعى “التعاون”، الذي يضم الحارس المصري المخضرم عصام الحضري، ولاعب الزمالك المعار مصطفى فتحى، لتحقيق فوزه الثاني بالدوري، مستغلاً الانتصار الكبير على الفتح ذهاباً، وهو الفوز الأكبر في الجولة الأولى. ويرغب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للتعاون، فى تحقيق الفوز الثانى له فى المسابقة، قبل راحة الأجندة الدولية، ومن المتوقع أن يخوض “السكرى”، مباراته بنفس التشكيلة التي خاضت المباراة الافتتاحية أمام الفتح، والتي استعان فيها “جوميز” بكل عناصره الأجنبية، والتي قدمت أداء لافتاً رفقة اللاعبين المحليين. وتعول جماهير التعاون على الحضرى قائد الفريق، للزود عن مرماه أمام هجوم الهلال، خاصة بعد ظهوره بمستوى مميز فى أول مباراة رسمية مع الفريق، بالإضافة لمصطفى فتحي، الذى نجح في تقديم أوراق اعتماده مبكراً مع التعاون، بعدما تمكن من تسجيل أول أهداف الفريق، وأول أهداف موسم دوري جميل 2017-2018. على الجانب الآخر، يأمل “الهلال” فى تحقيق انتصار يمحو الفوز الصعب في الجولة الأولى على الصاعد حديثاً فريق الفيحاء، قبل مواجهة العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا يوم 21 الجاري. وستقام يوم الخميس مباراتا الرائد مع الفيصلي والأهلي والفتح، وسيسعى الرباعي لتحقيق الانتصار الأول في المسابقة بعد هزائم من القادسية والنصر والاتفاق والتعاون على التوالي. ورغم الأجواء الحارة التي صاحبت خسارة الرائد ضد القادسية فإن الفريق نجح في التقدم في النتيجة حتى الدقيقة 55 قبل أن تنقلب النتيجة، أما الفيصلي والفتح فيتوجب عليهما تغيير الصورة بالكامل في مواجهة الخميس، بعد تعرضها لأثقل نتيجتين في الجولة الأولى. أما فريق الأهلي فبعد خسارته غير المتوقعة من الاتفاق، فسيحاول عدم الخروج مبكراً من سباق المنافسة من خلال محاولة تحقيق الفوز في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة”. ويلتقي فريقا أحد والباطن مفاجئتا الجولة الأولى معاً يوم السبت، أملاً في استمرار النتائج الإيجابية، بعد الفوز على الاتحاد والشباب على التوالي يومي الجمعة والسبت الماضيين. وسينطبق الأمر نفسه على مواجهة النصر والاتفاق الساعيان لاستكمال الانتصارات بعد تخطي الفيصلي والأهلي في الجولة الأولى في مواجهة ستكون مثيرة للغاية بين فريقين تبادلا الانتصار في الموسم الماضي. وسيصل النجم المصري حسام غالي، عقب تلك المباراة للالتحاق بصفوف النصر، الذي تعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الحالية، بعد انتهائه من المشاركة مع الأهلي في نهائي كأس مصر اليوم، أمام المصري. وتختتم مباريات الجولة يوم السبت، بمباراتي الشباب والقادسية، ويتوجب علي الأول محو آثار خسارة أحد غير المتوقعة، فيما يسعي القادسية، الذي يلعب له النيجيري ستانلي أوهاويتشي، لاعب وادي دجلة والزمالك السابق، لتأكيد أحقيته بالفوز على الرائد في الجولة الأولى. أما الاتحاد ومضيفه الفيحاء فسيسعيان إلى تحقيق الانتصار الأول في المسابقة، خاصة الاتحاد بقيادة الدولي المصري محمود عبدالمنعم “كهربا”، الذي خسر بنتيجة ثقيلة أمام الباطن، أما الفيحاء فيريد تعويض الخسارة المتأخرة، والصعبة أمام حامل اللقب الهلال في الجولة الأولى.

