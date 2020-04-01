الحضري لـ«أحمد فتحي»: تمنيت أن تُنهي مسيرتك في الأهلي ولا تقع في نفس خطأي

استدرك الحضري قائلا: "لكن هذا هو الاحتراف وهذه كرة القدم وأتمنى لك دوام التوفيق حيثما كنت".

وجه عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر التاريخي رسالة إلى أحمد فتحي الظهير الأيمن للأهلي بعد تأكد رحيله عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري.

وكان النادي الأهلي أعلن رحيل أحمد فتحي عن صفوف الفريق مع نهاية الموسم، بعد فشل المفاوضات بين الطرفين، موجهًا الشكر للاعب ومتمنيًا له التوفيق في الفترة المقبلة.

في المقابل، أصدر أحمد فتحي، بيانًا رسميًا، عبر صفحته على تويتر موجهًا الشكر لجماهير النادي الأهلي والفريق على الفترة التي قضاها داخل النادي والتي تخطت الـ12 عامًا مع القلعة الحمراء، ونافيًا وجود أي خلاف بينه وبين مجلس إدارة النادي الأهلي.

وقال الحضري عبر حسابه الرسمي على تويتر: “صديقي وأخي أحمد فتحي سعدت و تشرفت باللعب بجوارك وتشاركنا حصد البطولات في النادي الأهلي و منتخب مصر كنت أود أن تنهي مسيرتك في النادي الأهلي وعدم الوقوع في نفس خطأي”.

واستدرك: “لكن هذا هو الاحتراف وهذه كرة القدم وأتمنى لك دوام التوفيق حيثما كنت”.

من جانبه، أعلن نادر شوقي وكيل أعمال اللاعبين، انفصاله عن اللاعب أحمد فتحي، بعد تعثر المفاوضات مع الأهلي، وذلك من خلال إعلان رسمي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».