الحضري في طريقه إلى إنجاز تاريخي بمونديال روسيا

وكالات:قالت قناة «سكاي نيوز» إن رقما قياسيا جديدا بانتظار حارس مرمى منتخب مصر لكرة القدم عصام الحضري في مونديال روسيا 2018 الصيف المقبل.وأضافت «القناة» ـ في تقرير مساء الأحد، «في حال لعب الحضري أي مباراة للمنتخب المصري في كأس العالم المقبل، سيصبح أكبر لاعب يشار

وكالات:

قالت قناة «سكاي نيوز» إن رقما قياسيا جديدا بانتظار حارس مرمى منتخب مصر لكرة القدم عصام الحضري في مونديال روسيا 2018 الصيف المقبل.

وأضافت «القناة» ـ في تقرير مساء الأحد، «في حال لعب الحضري أي مباراة للمنتخب المصري في كأس العالم المقبل، سيصبح أكبر لاعب يشارك في تاريخ بطولات كأس العالم، والتي بدأت نسختها الأولى عام 1930».

وتابعت أن الحضري سيبلغ 45 عاما وقت بطولة كأس العالم التي تبدأ في شهر يونيو من العام القادم، ويتوقع أن يشارك فيها أساسيا مع منتخب الفراعنة.

وقالت القناة «يعد الحارس الكولومبي فريد موندراجون حامل الرقم القياسي السابق لأكبر لاعب شارك في بطولة كأس العالم، وذلك خلال مشاركته مع منتخب بلاده في مونديال 2014 بالبرازيل، وهو يبلغ من العمر 43 عاما».

وأضافت «وكان الرقم السابق بحوزة المهاجم الكاميروني روجيه ميلا، والذي شارك بعمر 42 عاما مع منتخب بلاده في مونديال 1994 بالولايات المتحدة».

وتابعت «وعلى الرغم من تقدمه في السن، إلا أن الحضري حاز على ثقة المدرب هيكتور كوبر الكاملة خلال التصفيات والبطولات القارية الكبرى».

ويتوقع أن يكون الحضري أكبر المشاركين من بين 736 لاعبا سيشاركون في كأس العالم 2018 الصيف المقبل.