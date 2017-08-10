الحضري: طوينا صفحة الفوز علي الفتح وبدء الاستعداد للهلال

علي المصري قال عصام الحضري، قائد وحارس مرمى فريق التعاون، إن الفوز على الفتح، بأربعة أهداف مقابل هدف، في مستهل لقاءات الجولة الأولى، من دوري جميل للمحترفين، نتيجة رائعة في بداية الموسم، خاصة أن اللقاء أقيم خارج ملعبنا. ووجه حارس منتخب مصر، الشكر للمجلس التنفيذي لنادي التعاون، والجهاز الفني بقي

علي المصري

قال عصام الحضري، قائد وحارس مرمى فريق التعاون، إن الفوز على الفتح، بأربعة أهداف مقابل هدف، في مستهل لقاءات الجولة الأولى، من دوري جميل للمحترفين، نتيجة رائعة في بداية الموسم، خاصة أن اللقاء أقيم خارج ملعبنا.

ووجه حارس منتخب مصر، الشكر للمجلس التنفيذي لنادي التعاون، والجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، مؤكدا أن جميع اللاعبين، نفذوا تعليمات المدرب بكل دقة، وتغلبوا على الطقس السيئ في المباراة.

وأضاف السد العالي، في تصريحات خاصة لـ”المال”، عقب نهابة اللقاء، أن المباراة المقبلة أمام الهلال حامل لقب دوري جميل، صعبة للغاية، رغم إقامتها علي ملعبهم وبين جماهير الفريق الذي يشتهر بـ”السكري”، وعليهم التركيز في هذه المواجهة الصعبة، وأنه طالب اللاعبين بضرورة غلق صفحة الفوز على الفتح، والتركيز في المباراة المقبلة.