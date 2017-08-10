الحضرى وفتحي يقودان التعاون للفوز الأول فى الدوري السعودى

على المصرى قاد المخضرم عصام الحضرى والدولي مصطفى فتحى، فريقهما التعاون السعودى، للفوز الأول فى الدورى السعودى، على مضيفه الفتح، بأربعة أهداف مقابل هدف، فى الجولة الأولى لدورى جميل للمحترفين موسم 2018-2017، وأقيم اللقاء على ملعب الأمير عبدالله بن جلوى بالأحساء. وقدم الحضرى مستوى جيد

على المصرى

قاد المخضرم عصام الحضرى والدولي مصطفى فتحى، فريقهما التعاون السعودى، للفوز الأول فى الدورى السعودى، على مضيفه الفتح، بأربعة أهداف مقابل هدف، فى الجولة الأولى لدورى جميل للمحترفين موسم 2018-2017، وأقيم اللقاء على ملعب الأمير عبدالله بن جلوى بالأحساء.

وقدم الحضرى مستوى جيد فى اللقاء، ولا يسأل عن الهدف الذى دخل مرماه، وتصدى لكرة خطرة فى بداية اللقاء، كادت أن تمنح أصحاب الأرض والجمهور التقدم، قبل أن يرد مواطنه مصطفى فتحى، بهدف التقدم للتعاون، فى الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول، وهو الهدف الأول للاعب فى الدورى السعودى، والهدف الأول فى المسابقة هذا الموسم.

وفى النصف الثانى من اللقاء، قتل لاعبو التعاون المباراة، بهدفين فى الربع ساعة الأولى من الشوط الثانى، عندما سجل سيدريك أميسي، الهدف الثانى فى الدقيقة 57، وأضاف عبدالمجيد السواط، الهدف الثالث لفريقه فى الدقيقة 59، قبل أن يقلص على السجعان النتيجة للفتح، فى الدقيقة 81، وعاد السواط ليسجل الهدف الرابع، فى الدقيقة 85، بأجمل أهداف اللقاء، بتسديدة مدوية على يمين عبدالله العويشر حارس الفتح.

وشارك الثنائى الدولى المصرى، منذ بداية اللقاء، فى تشكيلة البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للتعاون، قبل أن يخرج مصطفى فتحى فى الدقيقة 72 من عمر اللقاء، ويدخل سعيد الدوسري بديلا له، فيما أكمل الحضرى اللقاء منذ بدايته وحتى نهايته.

بهذا الفوز ، يعتلى التعاون، صدارة جدول ترتيب دورى جميل للمحترفين، منذ الأسبوع الأول للمسابقة، برصيد ثلاثة نقاط، انتظارا لنهاية بقية لقاءات الجولة الأولى، وينتظره لقاء صعب فى الجولة الثانية من البطولة، عندما يستضيف الهلال “حامل اللقب”، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الملك عبدالله بالبريدة.

وانطلق الموسم الجديد للدورى السعودى بلقاء الفتح والتعاون، وسيلقتى اليوم أيضا، الهلال والفيحاء، وتقام غدا الجمعة، ثلاثة مباريات، حيث يلتقى القادسية مع الرائد، والاتحاد مع الباطن، والإتفاق مع الأهلى، وتختتم الجولة الأولى، بمبارتين يوم السبت، حيث يلعب الشباب مع الرائد، والفيصلى مع النصر.