الحضرة ونسمة محجوب فى سادس ليالى مهرجان القلعة

أحمد حمديتقدم مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفى حفلا فى الثامنة مساء الثلاثاء بمسرح المحكى (1) يتضمن مجموعة من أشهر قصائدها مثل إني جعلتك في الفؤاد محدثي”،”المسك فاح”،”إيه العمل يا أحمد”،”يا كرام جودو.ويأتي الحلف فى إطار فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموس

أحمد حمدي

تقدم مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفى حفلا فى الثامنة مساء الثلاثاء بمسرح المحكى (1) يتضمن مجموعة من أشهر قصائدها مثل إني جعلتك في الفؤاد محدثي”،”المسك فاح”،”إيه العمل يا أحمد”،”يا كرام جودو.

ويأتي الحلف فى إطار فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء فى دورته الـ 27 الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر

وتعتمد الفرقة على تجسيد الحالة الروحانية المستوحاةمن الطرق الصوفية كالنقشبندية ، الخليلية ، البرهانية وذلك من خلال الإنشاد الديني والابتهالات والذكر والمديح معتمدة علي قصائد تنتمى للتراث الصوفى .

يُذكر أن، فرقة «الحضرة» للإنشاد الديني هي أول فرقة مصرية للإنشاد الصوفي الجماعي، اسسها المنشد نور ناجح للإنشاد الديني في بدايات عام 2015 وتضم 11 عضوًا يتراوح اعمارهم ما بين ٢١ و٤١ عاما ينتمون إلى مختلف الطرق الصوفية.

كما تقدم الفنانة نسمة محجوب على مسرح المحكى (2) حفلا تشدو خلاله بباقة مميزة من الأغانى العربية منها ألف ليلة وليلة , بالعكس , أحسن ناس وميدلى غنائي للسيدة فيروز , إلى جانب عدد من الأغانى الأجنبية منها I will survive و sway , بالإضافة إلى مجموعة من أغانيها الخاصة منها حب اخوات , قلبي وحرة فيه وهتقولى إيه .