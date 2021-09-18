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«الحصيلة اليومية تتجه للذروة».. الصحة: 637 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 وفاة

قبل نحو أسبوعين، رجحت وزيرة الصحة أن ذورة الموجة الرابعة نهاية سبتمبر أو الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل.
المال - خاص 12:15 ص, الأحد, 19 سبتمبر 21 12:15 ص, الأحد, 19 سبتمبر 21

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، تسجيل 637 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 وفاة وخروج 711 متعافيًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 249793 حتى اليوم.

وفي 6 سبتمبر الجاري، توقعت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة تصاعد إصابات فيروس كورونا بشكل كبير جدا، مرجحة أن ذورة الموجة الرابعة نهاية سبتمبر أو الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل.

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وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 637 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.


وقال “مجاهد” إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

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وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 296276 من ضمنهم 249793 حالة تم شفاؤها، و 16951 حالة وفاة.

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الجمعة، عن تسجيل 588 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة .

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بقلم المال - خاص

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