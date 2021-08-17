الحصول الآن على نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢١ برقم الجلوس والاسم

أعلنت وزارة التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة كيفية الحصول على النتيجة من خلال الموقع الرسمي للوزارة

أعلن وزير التعليم الدكتور طارق شوقي اليوم الثلاثاء، نتيجة الثانوية العامة 2021، في مؤتمر صحفي عقده بعد اعتماد النتيجة رسميا، كاشفا عن نسب نجاح القسمين العلمي والأدبي.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة كيفية الحصول على النتيجة من خلال الموقع الرسمي للوزارة، عن طريق رابط لمعرفة النتيجة بالاسم الثلاثي ورقم الجلوس فقط.

رابط وطريقة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021

للحصول على نتيجة الثانوية العامة يدخل الطالب على الرابط المرفق والذي سيتيج النتيجة فور صدورها.

https://g12.emis.gov.eg/

وبعد ذلك يضغط الطالب على تسجيل الدخول ثم يقوم بوضع البريد الإلكتروني، ثم يدخل رقم الجلوس الخاص به فتظهر له النتيجة مرفقة بالمجموع الكلي.