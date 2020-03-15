الحصن للاستشارات تشترى 12 مليون سهم جديد فى الجيزة العامة للمقاولات

الجيزة العامة للمقاولات تفصح عن ارتفاع حصة أحد المساهمين إلى 6%

أعلنت شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى قيام شركة الحصن للاستشارات بشراء 12 مليون سهم من أسهمها بقيمة إجمالية 10.2 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت الجيزة العامة للمقاولات فى إفصاح للبورصة اليوم الأحد إن نسبة مساهمة الحصن للاستشارات ارتفعت بعد العملية إلى 6.01% من أسهم الشركة مقارنة مع نحو 1.91% قبل العملية

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 0.85 جنيه ، وتم التنفيذ بواسطة شركة برايم لتداول الأوراق المالية.

وأعلنت الجيزة العامة للمقاولات الأربعاء الماضى عن قيام شركة نمو للاستشارات ببيع 12 مليون سهم من حصتها بالشركة بقيمة إجمالية 10.2 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت الجيزة للمقاولات، فى إفصاح للبورصة ساعتها إن نسبة مساهمة نمو للاستثمارات انخفضت بعد العملية من 8.36% من الأسهم إلى 4.26%.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 0.85 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية.

الجيزة العامة للمقاولات تفوز بمشروع إسكان فاخر بقيمة 92 مليون جنيه

وأعلنت الجيزة للمقاولات، فى وقت سابق، فوزها بإسناد مشروع إسكان فاخر من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمدينة ملوي الجديدة بمحافظة المنيا، بقيمة إجمالية 92 مليون جنيه.

وقالت الشركة، فى إفصاح للبورصة يوم 10 فبراير الماضى، إن هيئة المجتمعات العمرانية أسندت إليها هذا المشروع المسمى “جنة” ويتضمن إنشاء 6 عمارات، بعدد 192 وحدة سكنية.

وأسندت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى نوفمبر الماضى، تنفيذ 21 فيلا بمشروع الفيلات بالمنصورة الجديدة، إلى شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمارالعقاري.

وقالت الشركة ساعتها إن القيمة التقديرية لتنفيذ هذا المشروع تبلغ 97.9 مليون جنيه، على أن يتم التنفيذ خلال 15 شهرًا من تاريخ تسليم الموقع.

كما أسندت الهيئة، فى الشهر نفسه، تنفيذ أعمال كهربائية وبنية تحتية بمدينة أسوان الجديدة بقيمة 317.3 مليون جنيه.

وقالت الشركة إن هذه الأعمال تتضمن القيام بما تبقَّى من مشروع استكمال شبكة الكهرباء وتليفونات المرحلة الأولى وشبكة كهرباء وتليفونات المرحلة الثانية بمدينة أسوان الجديدة.

وأضافت، فى إفصاح سابق للبورصة، أن مدة تنفيذ المشروع 18 شهرًا من تاريخ تسلم الموقع أو اعتماد الرسوم التنفيذية.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 47.9 مليون جنيه خلال تسعة الأشهر المنتهية سبتمبر الماضى، مقابل أرباح بلغت 47.792 مليون جنيه، خلال الفترة نفسها من 2018.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 62.8 مليون جنيه خلال 2018، مقارنة مع نحو 61.9 مليون جنيه في 2017.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 973 مليون جنيه خلال 2018، مقابل إيرادات 684.4 مليون جنيه في 2017.

ورفعت “الجيزة العامة للمقاولات” رأسمالها المصدر خلال العام الماضى من 244.2 مليون جنيه إلى 292.8 مليون جنيه، بزيادة قدرها 48.8 مليون جنيه.

“بايونيرز القابضة” تستعد لتبادل أسهم مع “الجيزة للمقاولات”

أسست شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى عام 1988، وأدرجت فى البورصة المصرية منذ سبتمبر 1997. وتعمل الشركة فى قطاع العقارات.

ويتوزع هيكل ملكية الجيزة العامة للمقاولات بين شركات بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية 26.93%، القابضة للتشييد والتعمير 20.83%.

كما تستحوذ “نمو للاستثمارات” على 4.26%، على إيجى كاب للاستثمار المحدودة 60.3%، بينما يمتلك أفراد 33.5% من الأسهم المطروحة للتداول الحر بالبورصة.

وتستعد شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية لإجراء عملية تبادل أسهم مع خمس شركات مدرجة بالبورصة، من بينها “الجيزة العامة للمقاولات” وتشمل الشركات الأخرى: المتحدة للإسكان والتعمير، الصعيد العامة للمقاولات، القاهرة للإسكان والتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية.

ومن المقرر أن تسفر تلك الصفقة عن زيادة حصة “بايونيرز” ومجموعاتها المرتبطة حتى 90% من رأسمال تلك الشركات.