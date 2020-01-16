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الحصص الكاملة لشركات التمويل العقاري خلال 11 شهراً ( ملف تفاعلي )

تمويل تحتل المرتبة الأولى
المال - خاص 11:15 م, الخميس, 16 يناير 20 11:15 م, الخميس, 16 يناير 20

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تصدرت شركة تمويل لـ التمويل العقاري النشاط خلال أول 11 شهر فى عام 2019 ، بعدما حصلت على حصة سوقية قدرت بنحو 22.4 % وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وبحسب الهيئة فإن قروض التمويل العقاري بنحو 19.1 % خلال أول 11 شهراً من 2019 ، حيث ضخت الشركات خلال تلك الفترة 2.332 مليار جنيه ، مقابل 1.958 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2018 وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وجاءت شركة الأهلى للتمويل العقارى فى المرتبة الثانية بحصة سوقية بلغت 19.1% ، فى حين جاءت الأهلى المتحد فى المرتبة الثالثة بحصة تعدت الـ 13% .

ويرصد الجراف التالى الحصص الكاملة للشركاتخلال 11 شهراً

وعلى صعيد حصص الشركات خلال شهر نوفمبر الماضى فقط ، فإن تمويل حصدت أكتر من 50 % من النشاط بينما جاءت أملاك فى المرتبة الثانية بحصة قدرت 20.4%.

وبحسب الرقابة المالية فإن الشركات ضخت خلال شهر نوفمبر 2019 فقط بلغ 168.9 مليون جنيه ، مقابل 266 مليون جنيه فى نوفمبر 2018 ، وهو ما يمثل تراجعاً بنسبة 36.6%.

ويوضح الجراف التالى حصص الشركات خلال شهر نوفمبر فقط

وعلى صعيد الدخول ، قالت الهيئة فى تقريرها ، إن الشركات ضخ 151 مليون جنيه للدخول الأعلى من 3500 جنيه فى شهر نوفمبر الماضى ، ونحو 11.8 مليون جنيه للدخول الأقل من 2500 ، بينما الدخول التى تتراوح بين 2500 وحتى 3500 جنيه ضخت لها 6 مليون جنيه فقط خلال 2019.

ويوضح الجراف التالى تفاصيل التمويل وفقا للدخل الشهرى فى نوفمبر 2019 و 2018

أما على مستوى الـ 11 شهرا فى 2019 ، فقد ضخت الشركات اكثر من 1.7 مليار جنيه للدخول الأعلى من 3500 جنيه كما هو موضح فى الجراف التالى:

أحمد الدسوقى ومحمود الصباغ

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بقلم المال - خاص

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