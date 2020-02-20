الحصص الكاملة لشركات التمويل العقاري خلال 2019 (جراف)

استحوذت شركات التمويل العقاري على الحصة السوقية الأكبر فى التمويل العقارى خلال عام 2019 ، بعدما نجحت فى الحصول على أكثر من 20.5% من النشاط لتتصدر قائمة الشركات عن العام الماضى، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

وضخت الشركات التى تعمل فى التمويل العقاري أكثر من 2.6 مليار جنيه خلال العام الماضى، مقابل 2.2 مليار جنيه خلال 2018 بمعدل ارتفاع بلغ 20%.

شركة الأهلي المملوكة لأكبر بنك حكومي في المرتبة الثانية

وجاءت فى المرتبة الثانية شركة الأهلى المملوكة لأكبر بنك حكومى فى مصر بحصة بلغت 17.8%، بينما احتلت التعمير المرتبة الثالثة بحصة سوقية قدرت قيمتها بنحو 13.2%.

ويوضح الجراف التالي حصص الشركات خلال عام 2019

وفيما يتعلق بإجمالى عقود التمويل العقارى عن العام المنصرف 2019، فقد تراجعت العقود بنسبة 9.3%، حيث انخفضت إلى 8.9 ألف عقدأ بنهاية العام الماضى، مقابل 9.8 ألف عقد خلال العام السابق عليه.

سي آي للتمويل العقاري تتصدر النشاط عن ديسمبر فقط

أما على مستوى شهر ديسمبر فقط ، فجاءت شركة سى آى للتمويل العقارى فى المرتبة الأولى يليها المصرية للتمويل العقارى ثم التعمير للتمويل العقارى كما هو موضح فى الجراف التالى :

شركات التمويل العقارى تتعرض لأزمة كبرى

وكان رئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال حسن حسين ، قد كشف فى بيان سابق عن أزمة كبرى تتعرض لها شركات التمويل العقاري بعد قرار وزارة المالية باقتصار النشاط بمبادرة محدودي الدخل على القطاع المصرفي وحرمان الشركات منها.

وطالب “حسين” الذى يترأس شركة التعمير للتمويل العقارى قيادات البنك المركزي بسرعة التدخل لدى وزارة المالية لإنقاذ الشركات التي تعاني منذ أغسطس الماضي ، من وقف نشاط التمويل العقاري ، لمحدودي الدخل بعد ذلك القرار.



وأعلن جمال نجم ، نائب محافظ البنك المركزي ، قبل أيام تفعيل مبادرة التمويل العقاري للوحدات السكنية لفئة متوسطي الدخل في البنوك ، ويمكن للعملاء الراغبين في الاستفادة منها التوجه لأي بنك لمعرفة الشروط اللازمة للحصول على التمويل من خلال المبادرة.

أحمد الدسوقى ومحمود الصباغ