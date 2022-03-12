الحصري : نتوقع تغطية محصول القمح نحو 5 أشهر إضافية على المخزون الاستراتيجي

توقع النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب السبت تغطية محصول القمح نحو 5 أشهر إضافية على المخزون الاستراتيجي.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وأوضح أن محصول القمح في الموسم الجاري سيشهد إنتاجية بكميات كبيرة نتيجة توسع الدولة في مساحات الاراضي المنزرعة لأن الحكومة كانت قررت في وقت سابق قبل الزراعة زيادة سعر إردب القمح بواقع 100 جنيه عن السعر السابق مما أدى لزيادة الكميات المنتجة.

وقال إن ذلك “يكفي لتغطية احتياجات المصريين لمدة 5-5.5 أشهر إضافية بالإضافة للمخزون الاستراتيجي الذي يغطي نفس الفترة وهو مايغطي إحتياجات المصريين لمدة تسعة أشهر حتى نهاية 2022”.



وأشار إلى أن “هناك ارتفاعات عالمية في أسعار القمح لكن في ذات الوقت مؤمنين أن المزارع والفلاح المصري يملك رصيداً من الوطنية أكثر من أي أحد أخر وهم على إدارك بأهمية الأمر”.



وتابع: “في اجتماع وزير الزراعة مؤخراً أفصح عن عدد من الحوافز فيما يخص نقل الأقماح من المزارع لأماكن التجميع على حساب الدولة حيث سيجري توفير أماكن استلام أفضل في أماكن الجمعيات الزراعية بدلاً من الصوامع البعيدة عن المزارعين مما سيقلل الكثير من التكاليف”.