الحصاد.. أرخص 5 سيارات في أوتوماك فورميلا 2017

أحمد شوقيانتهت فعاليات معرض القاهرة الدولي للسيارات أوتوماك فورميلا 2017 بعد مشاركة من قبل 21 علامة تجارية.وفيما يلي تستعرض "المال" قائمة بأرخص 5 سيارات تم الإعلان عنهم على هامش المعرض الذي انتهى أمس السبت.1-زوتي 2100يقدر سعرها بـ 124.9 ألف جنيه. وتم طرح السيارة لأول مرة على هامش الم

أحمد شوقي

انتهت فعاليات معرض القاهرة الدولي للسيارات أوتوماك فورميلا 2017 بعد مشاركة من قبل 21 علامة تجارية.

وفيما يلي تستعرض “المال” قائمة بأرخص 5 سيارات تم الإعلان عنهم على هامش المعرض الذي انتهى أمس السبت.

1-زوتي 2100

يقدر سعرها بـ 124.9 ألف جنيه. وتم طرح السيارة لأول مرة على هامش المعرض من قل شركة IFG للتجارة الوكيل الجديد للعلامة الصينية في مصر.

2-سوزوكي ألتو

يقدر سعر السيارة أيضً بـ 124.9 ألف جنيه. وقد تم خفض سعرها قبل انطلاق فعاليات المعرض بأيام قليلة بنحو 15 ألف جنيه حيث كانت تباع بسعر 140 ألف.

3-لادا جرانتا

تباع الفئة الأولى من السيارة (مانيوال) بسعر 137 ألف جنيه (لم تتوافر بالمعرض) ويقدر سعر الفئة الثانية (مانيوال) من لادا جرانتا بواقع 142 ألف جنيه. فيما يصل سعر النسخة الأوتوماتيك من السيارة إلى 172 ألف جنيه. ويتم تجميع السيارة بخطوط إنتاج شركة الأمل.

4-شنجان بيني ميني

يقدر سعر شنجان بيني مني بـ 140 ألف جنيه. وتتوافر بفئة واحدة (أوتوماتيك).

5-سينوفا A1

تبدأ أسعار السيارة الصينية من 149 ألف جنيه للفئة الأولى. ويتوفر منها 4 فئات. ويصل سعر الفئة الأعلى منها إلى 177 ألف جنيه.

من جانبه، يقول محمد فرج رئيس مجلس إدارة شركة IFG للتجارة وكيل زوتي إن السيارة زوتي 2100 أتيحت للحجز والتسليم الفعلي لعملاء السوق المحلية منذ اليوم الأول لفعاليات أوتوماك فورميلا.

ويضيف أن السيارة تستهدف شريحة العملاء الأقل دخلًا؛ بخلاف 3 طرازات أخرى دشنتها الشركة على هامش المعرض وتستهدف العملاء متوسطى ومرتفعي الدخول.

ويستطرد أن الشركة ستعتمد خلال الفترة المقبلة على استراتيجية التوسع في مراكز خدمات ما بعد البيع حيث تم تخصيص موازنة مالية ضخمة لتمويل هذه التوسعات للوصول إلى العملاء في مختلف المحافظات وتوفير قطع الغيار بشكل مناسب.

ويوضح أن الشركة تمتلك 3 مراكز للخدمة في القاهرة ومركز في كل من السويس والاسكندرية، بالإضافة إلى أنه يجري التعاقد مع العديد من الموزعين المعتمدين لتخصيص مراكز خدمة لزوتي.

