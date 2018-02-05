الحشيش يوفر 230 ألف وظيفة في أمريكا خلال 2017

عبدالغفور أحمد محسن قفز عدد الوظائف التي وفرتها صناعة الحشيش "الشرعي" في الولايات المتحدة بنسبة 445% في 2017، مقارنة بزيادة 18% فقط في 2016، بعد أن تبنت عدة ولايات أمريكية تشريعات تتيح للبالغين تعاطي "الماريجوانا"، وفقا لدراسة أعدها موقع "زيب…

عبدالغفور أحمد محسن

قفز عدد الوظائف التي وفرتها صناعة الحشيش “الشرعي” في الولايات المتحدة بنسبة 445% في 2017، مقارنة بزيادة 18% فقط في 2016، بعد أن تبنت عدة ولايات أمريكية تشريعات تتيح للبالغين تعاطي “الماريجوانا”، وفقا لدراسة أعدها موقع “زيب ريكريتير” لدراسات التوظيف، ونشرها موقع “بيزنس انسايدر”.

وكانت 9 ولايات إضافة إلى العاصمة واشنطن، اعتبرت الماريجوانا “مخدرا شرعيا”، رغم أنها تعتبر من المخدرات غير المشروعة وفقا للتصنيف الأول على جدول المخدارات الاتحادي.

وأوضح الموقع أن معدلات التوظيف في صناعة الحشيش، تجاوزت مثيلاتها في بعض القطاعات الأخرى المعروفة بأنها سريعة النمو في الولايات المتحدة، فقد ارتفعت نسب التوظيف في قطاع الرعاية الصحية بنسبة 70% فقط خلال 2017، ووظائف القطاع التكنولوجي بنسبة 254% خلال نفس الفترة.

وأدت شرعنة الماريجوانا إلى دخول عدد كبير من الموظفين في القطاع تجاوز عددهم أطباء الأسنان في الولايات المتحدة، وفقا لموقع “مارجوانا بيزنس دايلي” المتخصص في البيانات المالية المتعلقة بصناعة الحشيش.

وأوضح الموقع :”صناعة الحشيش الشرعي وظفت نحو 230 الف شخص في الولايات المتحدة خلال 2017، بينما يبلغ عدد أطباء الأسنان المتخصصين 202 ألف فقط وفقا لبيانات مكتب الاحصاءات العمالية الأمريكي.