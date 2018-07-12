الحشرة الثاقبة تهدد 350 فدان قصب فى أسوان

الصاوى أحمدقال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن الحشرة الثاقبة تفزع مزارعى القصب بأسوان وتحديدا مركز إدفو وتهدد مساحة 350 فدانا بإدفو من القصب.وأوضح أبو صدام أن الحشرة انتشرت بشكل كبير ومعها الديدان التى تهاجم السلاميات وأخرى تحفر قبل قمة النبات (الزعزوه ) وتؤدى لموت العود، كما يظهر

الصاوى أحمد

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن الحشرة الثاقبة تفزع مزارعى القصب بأسوان وتحديدا مركز إدفو وتهدد مساحة 350 فدانا بإدفو من القصب.

وأوضح أبو صدام أن الحشرة انتشرت بشكل كبير ومعها الديدان التى تهاجم السلاميات وأخرى تحفر قبل قمة النبات (الزعزوه ) وتؤدى لموت العود، كما يظهر اللون الأحمر داخل العود نتيجة دخول الفطريات والبكتيريا للأماكن المصابة، مما يؤدي لنقص شديد للمحصول وقلة نسبة السكروز وكل ذلك يكلف مزارعى القصب خسائر فادحة.

وأضاف أبوصدام أن المزارعين استخدموا طفيل الترايكوجراما الذي يتطفل علي بيض الثاقبات لكنه لم يجد نفعا وبعد محاولات كثيرة لمناشدة وزارة الزراعة ومصانع قصب السكر لوجود حلول باءت كلها بالفشل لعدم وجود مبيدات تقضي علي هذه الحشرات فإن مصير محصول القصب في ادفو مهدد بالهلاك.

واشار ” حسين” إلى أنه يناشد مركز البحوث الزراعية لاستنباط اصناف مقاومة لهذه الحشرات، كما حث الفلاحين على استعمال تقاوى (عقل) خاليه من الاصابه للزراعات الجديده والتخلص من الحشائش باستمرار، حيث إن بعض انواع الثاقبات تبيض على أوراق الحشائش، كما نصحهم بالتسميد النيتروجينى.

وطالب وزارة الزراعة بسرعة التحرك لمساعدة المزارعين للقضاء على هذه الحشرات قبل فوات الأوان.