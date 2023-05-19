«الحشاشين» و«الجبل» و«محارب» مسلسلات رمضان 2024.. إعلانات مبكرة هدفها دعائي

أعلن بعض صناع المسلسلات التليفزيونية عن الأعمال الدرامية التي سيشاركون بها في موسم رمضان 2024 مبكرا، وأبرزها مسلسل “الحشاشين” بطولة النجم كريم عبد العزيز إخراج بيتر ميمي.

ومسلسل ” الجبل” بطولة النجم أحمد السقا ومسلسل محارب بطولة النجم حسن الرداد اخراج شيرين عادل ، والنجم محمد رمضان يقدم مسلسل في الموسم القادم مع المخرج محمد سامي .

سمير الجمل : كريم عبد العزيز من أهم النجوم والممثلين لكن يستهلك نفسه

أكد السيناريست سمير الجمل أن مسلسل الحشاشين تم تأجيله منذ سنوات وكان مفترض أن يقدم منذ 5 سنوات، وكان مفترض أن يقدمه المخرج عادل أديب .

وأشار الى أن كريم عبد العزيز من أهم النجوم والممثلين لكن يستهلك نفسه كثيرا في الإعلانات التجارية، بعكس العمل الفني يذاع مرة أو اثنين اما الأعلان فيساهم سلبا في فقدان النجم اشتياق المشاهدين له.

وتابع قائلا إن البطولات أصبحت أغلبها جماعية ، ولم تعد فكرة البطل الأوحد في الدراما التليفزيونية موجودة بقوة مثل الماضي، حتى أحمد السقا حينما قدم مسلسله “حرب” رمضان 2023 شاركه بطولته محمد فراج، لافتا إلى أن الفنان القدير يحى الفخراني غيابه عن الموسم الرمضاني يترك فراغا كبيرا وانشغاله بعمله كعضو بمجلس الشيوخ .

أحمد سعد الدين: حسن الرداد ممثل جيد لكن يحتاج لنص وسيناريو قوي

وعلق الناقد الفني أحمد سعد الدين أن كريم عبد العزيز نجم كبير ومن أهم الفنانين في مصر حاليا، وتواجده في الموسم الدرامي القادم اضافة كبيرة.

أردف قائلا إن أحمد السقا لم يكن موفقا في مسلسله “حرب” الذي قدمه رمضان 2023 بسبب أن حركاته وأداؤه التمثيلي مفتعلا بعض الشئ ، فقدم شخصية الأرهابي في المسلسل كأنه ارهابي وهو يسير في الشارع ويمكن بسهولة أن يتعرف عليه أي شخص أنه سيقوم بعملية تفجيرية بسبب طريقة مشيه وكذلك انفعالاته .

استطرد قائلا إن حسن الرداد ممثل جيد لكن يحتاج لنص وسيناريو قوي حتى يقدمه ويوظفه بصورة جيدة في عمل فني مميز .

محمد نبيل: الإعلان عن هذه المسلسلات مبكرا ليس مفيدا فقد يتم تأجيلها فجأة

ويرى الناقد الفني محمد نبيل أن كل نجم يمكن أن تعلو أسهم نجوميته فجأة خلال العام 2024 وذلك يمكن أن يؤثر على قوة الموسم الدرامي القادم.

ولفت الى أن الاعلان عن هذه المسلسلات مبكرا ، ليس مفيدا فقد يتم تأجيلها فجأة ، وقد يكون الاعلان عنها حاليا نوعا من الدعاية لتلك المسلسلات برغم أنها دعاية مبكرة قد لاتفيد تلك الأعمال والنجوم بصورة كبيرة .

أردف قائلا أن مسلسل الحشاشين ومسلسل محارب يعتبرا من الأعمال الدرامية المؤجل عرضها منذ رمضان 2023 ، برغم انتهاء صناعها من تصوير نسبة كبيرة من مشاهدهما ، أما مسلسل الجبل ومسلسل محمد رمضان فحتى الآن لم يتم الاعلان عن أبطالهم وفريق العمل لهما .