«الحسام الزراعية» تستهدف تصدير 3 آلاف طن حاصلات بقمية 2.5 مليون دولار في 2023

تستهدف شركة «الحسام» لتصدير الحاصلات الزراعية تصدير 3 آلاف طن من الموالح والبصل والجوافة وغيرها من الحاصلات الزراعية إلى الأسواق الأوروبية في 2023 بقيمة إجمالية حوالي 2.5 مليون دولار بهدف التواجد بقوة داخل الأسواق الأوروبية وجلب العملة الصعبة، وفقا لتصريحات محمد شفيق رئيس الشركة لـ«المال».

يشار إلى أن الشركة تعمل في تصدير الحاصلات الزراعية إلى السوق الأوروبية منذ فترة زمنية طويلة بهدف التواجد بقوة في الأسواق الخارجية وزيادة تصدير حاصلاتها من مختلف أنواع المحاصيل الزراعية التي تستهدفها الشركة في التصدير.

قال محمد شفيق رئيس الشركة، إنه من المزمع توريد 3 آلاف طنا من محاصيل: «البصل الأخضر والبصل الناشف، والجوافة، والفاصوليا، والعنب، والبطاطا» إلى السوق الأوروبي العام الجاري، لافتا إلى أن سعر تصدير الطن الواحد إلى الخارج يبلغ حوالي 1250 دولارا.

ولفت شفيق في تصريحات خاصة لـ«المال» إلى أنه سيتم تصدير المحاصيل المشار إليها بكميات مختلفة على حسب طلب السوق الأوروبي لكميات من المحاصيل.

وأضاف أنه من المستهدف تصدير نحو 2000 طن من الحاصلات الزراعية عبر البحر من موانئ: «السويس والسخنة ودمياط» و1000 طن عن طريق الجو من المطارات المصرية المختلفة، لافتا إلى أنه بيتم تعبئة الحاصلات الزراعية وحفظها على درجة حرارة معينة تساعد في الحفظ حتى الوصول بجودة عالية إلى السوق الأوروبية.

وأشار إلى أنه الشركة تقوم بتسديد قيمة شحن وتصدير الحاصلات الزراعية إلى الخارج وشراء مستلزمات الإنتاج بالدولار أو اليور، وبالتالي خفض قيمة الجنيه أمام الدولار تعمل على زيادة الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية إلى الخارج بنسب خفيفة.

جدير بالذكر أن وزير الزراعة أعلن بداية يناير 2023 التقرير النهائي لصادرات مصر الزراعية خلال عام 2022 والتي بلغت لأول مرة في تاريخها ما يقرب من 6.5 مليون طن بحوالي 3.3 مليار دولار وبزيادة حوالي 800 ألف طن على العام الماضي إذ احتلت الموالح المرتبة الأولى والبطاطس الثانية ثم البصل والفاصوليا.

وبلغ إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 حتى 31 ديسمبر 2022 حوالي 6 ملايين و432 ألفا و565 طنا من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها 792 ألفا و421 طنا على العام الماضي الذي بلغت حوالي 5 ملايين و640 ألفا و144 خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وجاءت أهم الصادرات الزراعية هي: «الموالح البطاطس البصل الطازج عنب الطماطم الطازجة البطاطا الفراولة الفاصوليا الطازجة والجوافة الثوم المانجو البطيخ رمان».