الحزن يملأ تويتر بعد وفاة الفنانة ريم بنا

أحمد صبرىحقق هاشتاج #ريم_بنا، المركز الثانى على موقع التدوينات المصغرة تويتر فى مصر كما حقق مركزا متقدما فى عدد من الدول الأخرى .وتوفيت الفنانة الفلسطينية ريم البنا اليوم فى سن 51 عاما بعد صراع طويل مع السرطان استمر ل3اعوام ، وهو ماجعل الحزن يخيم على جمهورها الذى ردد بعضا من أشعارها وأغانيها

أحمد صبرى

حقق هاشتاج #ريم_بنا، المركز الثانى على موقع التدوينات المصغرة تويتر فى مصر كما حقق مركزا متقدما فى عدد من الدول الأخرى .

وتوفيت الفنانة الفلسطينية ريم البنا اليوم فى سن 51 عاما بعد صراع طويل مع السرطان استمر ل3اعوام ، وهو ماجعل الحزن يخيم على جمهورها الذى ردد بعضا من أشعارها وأغانيها فى تغريداتهم .

وقال زيرو ابدو غى تغريدة له : حزين جدًا على موت ريم بنا وعايز ارجع اكمل نوم علشان العالم مكانا سيئيا.

بينما غردت بشرى الاحمدى : مؤسف أن تموتي لأن جسدك لم يعد يقوى الحياة، أما روحك فكانت ترغب في المزيد .



