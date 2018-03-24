الحزن يملأ تويتر بعد وفاة الفنانة ريم بنا

أحمد صبرى
حقق هاشتاج #ريم_بنا، المركز الثانى على موقع التدوينات المصغرة تويتر فى مصر كما حقق مركزا متقدما فى عدد من الدول الأخرى .
وتوفيت الفنانة الفلسطينية ريم البنا اليوم فى سن 51 عاما بعد صراع طويل مع السرطان استمر ل3اعوام ، وهو ماجعل الحزن يخيم على جمهورها الذى ردد بعضا من أشعارها وأغانيها فى تغريداتهم .
وقال زيرو ابدو غى تغريدة له : حزين جدًا على موت ريم بنا وعايز ارجع اكمل نوم علشان العالم مكانا سيئيا.
بينما غردت بشرى الاحمدى : مؤسف أن تموتي لأن جسدك لم يعد يقوى الحياة، أما روحك فكانت ترغب في المزيد .