الحزن يخيم على فعاليات زيارة السيسى للعلمين الجديدة

بدور إبراهيمخيمت مظاهر الحزن الشديد، على فعاليات زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للعلمين الجديدة، بعد ساعات من اعلان استشهاد نحو 16 ضابط شرطة ومجند بمنطقة الواحات.وكان من المنتظر أن تشهد زيارة العلمين وضع حجر الأساس للمدينة، وافتتاح عدد من المشروعات التنموية، مع إحياء الذكرى 75 لمعركة العلمين، و

بدور إبراهيم

خيمت مظاهر الحزن الشديد، على فعاليات زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للعلمين الجديدة، بعد ساعات من اعلان استشهاد نحو 16 ضابط شرطة ومجند بمنطقة الواحات.

وكان من المنتظر أن تشهد زيارة العلمين وضع حجر الأساس للمدينة، وافتتاح عدد من المشروعات التنموية، مع إحياء الذكرى 75 لمعركة العلمين، ونهاية الحرب العالمية الثانية.

وأكدت مصادر أن حضور الرئيس، وكبار رجال الدولة إلى العلمين، رغم تأجيل جميع المراسم، جاء بسبب انتظار عدد من وفود وممثلى الدول الأجنبية، بما يتجاوز 50 سفيراً وقنصلاً، إلى المدينة منذ أيام لإحياء ذكرى المعركة.

بدأت الفعاليات بإقامة قداس بمقابر العلمين الشهيرة، والتى يدفن بها العديد من جنود الحرب العالمية الثانية، بحضور ممثلين عن جميع الدول التى شاركت بالحرب.

وألقى الرئيس السيسى كلمة مقتضبة، كما استمع إلى كلمات بعض ممثلى الدول، منهم بيتر كوسجروف، حاكم أستراليا، وتيم لورانس، نائب رئيس هيئة الكومنولث لمقابر الحرب، وقدم كل منهم تعازيه للرئيس وللشعب المصرى فى شهداء الحادث الإرهابى.

عقب ذلك انصرف الرئيس مباشرة، وأكدت مصادر أنه اجتمع برئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، قبل عودته للقاهرة.

شهدت الفعاليات حضور عدد من الوزراء، منهم وزراء الدفاع، الإسكان، الاستثمار، الصناعة، والكهرباء، وعددا من رجال الدولة، بينهم رئيس مجلس النواب، والمهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية، ولم تشهد حضور رجال أعمال أو مستثمرين باستثناء محمد أبو العينين.