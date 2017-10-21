الحزن يخيم على فعاليات زيارة السيسى للعلمين بعد حادث الواحات

بدور إبراهيم

خيمت مظاهر الحزن والحداد على فعاليات زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لمدينة العلمين الجديدة بسبب الأحداث الإرهابية التى شهدتها منطقة الواحات البحرية الجمعة وأسفرت عن استشهاد وإصابة 29 من أفراد الشرطة.

وكان من المنتظر وضع حجر الأساس للمدينة وافتتاح عدد من المشروعات التنموية مع احياء الذكرى الـ 75 لمعركة العلمين ونهاية الحرب العالمية الثانية، إلا أنه تم تأجيل المراسم.

وأكدت مصادر أن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى ورجال الدولة جاء نتيجة انتظار نحو 50 سفيراً وقنصلاً من الوفود والممثلين من الدول الأجنبية قد وصلوا إلى العلمين منذ ايام لإحياء ذكرى المعركة.

وبدأت الفعاليات بإقامة قداس بمقابر العلمين التى يدفن بها العديد من الجنود، الذين شاركوا فى الحرب العالمية الثانية بحضور ممثلين من جميع الدول التى شاركت بالحرب.

وألقى الرئيس السيسى كلمة مقتضبة، وخيمت ملامح الحزن على وجهه وعلى الحضور، كما استمع إلى كلمات ممثلى الدول، منهم بيتر كوسجروف حاكم أستراليا وتيم لورانس نائب رئيس هيئة الكومنولث لمقابر الحرب، وقد قام كل منهم بتقديم التعازى للرئيس وللشعب المصرى فى الحادث الارهابى.

ورفض السيسى تضمين الفعاليات الوقوف حداداً على أرواح شهداء الحادث الإرهابى بما يعكس أن اللحظات القادمة ستشهد ردوداً قوية من قبل الدولة تجاه العناصر الإرهابية.

وعقب الكلمات انصرف الرئيس مباشرة، وأكدت مصادر أنه قبل مغادرته قام بالجلوس مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وشهدت المراسم حضور العديد من الوزراء منهم الدفاع، الاسكان، الاستثمار، الصناعة، الكهرباء، وعدد من رجال الدولة بينهم رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال والمهندس ابراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية واستمر رئيس الوزراء والوزراء فى استقبال الوفود حتى انتهاء الفعاليات.

ولم تشهد الفعاليات حضور أي من رجال الأعمال والمستثمرين المدعوين سوى محمد أبو العينين.

