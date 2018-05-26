الحزن يخيم على بعثة منتخب مصر في إيطاليا بعد إصابة صلاح

متابعات أعرب هاني أبو ريدة رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم والمشرف العام على المنتخب الوطني، عن حزنه الشديد بسبب الإصابة التي لحقت بمحمد صلاح خلال المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا وخروجه من الملعب على إثرها، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.وكانت بعثة المنتخب الوطني قد تابعت م

متابعات

أعرب هاني أبو ريدة رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم والمشرف العام على المنتخب الوطني، عن حزنه الشديد بسبب الإصابة التي لحقت بمحمد صلاح خلال المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا وخروجه من الملعب على إثرها، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وكانت بعثة المنتخب الوطني قد تابعت مباراة ليفربول وريال مدريد على هامش إفطارها في أولى أيام وصولها إلى إيطاليا لاستكمال معسكره الأخير الذي يلتقي خلاله مع منتخب كولومبيا يوم الجمعة المقبل قبل التوجه يوم الثلاثاء التالي إلى بلجيكا لملاقاة منتخبها الوطني في ختام معسكره استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 في روس