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الحريق يستحوذ علي النصيب الأكبر من الأقساط المباشرة في المهندس للتأمين

السيارات التكميلي يحل ثانيًا وتراجع كبير في الحوادث والمسئوليات
ماهر أبو الفضل 5:02 م, الأربعاء, 13 أكتوبر 21 5:02 م, الأربعاء, 13 أكتوبر 21

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إستحوذ فرع تأمين الحريق، علي النصيب الأكبر من الأقساط المباشرة بشركة المهندس للتأمين، في 2021، ليتصدر قائمة الفروع التي تكتتب فيها الشركة بنسبة 32%، بقيمة 174.7 مليون جنيه تقريبًا، من إجمالي الأقساط المباشرة، البالغة 545.2 مليون جنيه.

ووفقًا لنتائج الأعمال- حصلت المال عليها كاملة- بلغت نسبة الإرتفاع في الوزن النسبي لفرع تأمين الحريق بالمهندس للتأمين، 4.2% في 2021، مقارنة بالعام السابق 2020.

الفرق بين الأقساط المباشرة وإجمالي الأقساط

ومن المعروف أن الأقساط المباشرة، تختلف عن إجمالي الأقساط، فالأولي هي التي يتم الإتفاق علي تحصيلها من العملاء في السوق المحلية، مقابل تغطية مخاطرهم، أما إجمالي الأقساط فتتضمن الأقساط المباشرة مضافًا إليها أقساط إعادة التأمين التي يتم تحصيلها من شركات إعادة التأمين أو من إتفاقات إعادة التأمين بشكل عام، سواء كانت إتفاقات خارجية، فيما يُعرف بإعادة التأمين الوارد خارجي، أو من السوق المحلية، فيما يُعرف بالإعادة الداخلية CO Insurance.

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في سياق متصل ، حل فرع تأمين السيارات التكميلي، في المركز الثاني بين قائمة الفروع الأعلي سواء في الوزن النسبي، أو إجمالي المبالغ، من الأقساط المباشرة بشركة المهندس للتأمين في 2021، وبلغت نسبته 27.3% بقيمة 148.9 مليون جنيه.

وشهد فرع تأمين السيارات التكميلي إرتفاعًا في نسبته ، من الأقساط المباشرة في 2021، مقارنة بالعام السابق 2020، والذي بلغت فيه حصة هذا الفرع 26.6% من أقساطه المباشرة.

العلاج الطبي يحافظ علي وزنه النسبي في عامي 2021 و2020

وجاء فرع العلاج الطبي في المركز الثالث، بحصة بلغت 9.8% في 2021 وهي نفس حصته في 2020، مع إختلاف قيمة الأقساط المباشرة نفسها، والتي إرتفعت إلي 53.5 مليون جنيه، مقابل 49.4 مليون جنيه، خلال عامي المقارنة 2021 و2020 علي التوالي.

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وشهد فرع السيارات الإجباري، زيادة ملموسة في وزنه النسبي، من محفظة الأقساط المباشرة بالمهندس للتأمين، في 2021، والتي إرتفعت إلي 9.6% مقابل 8.2% في العام السابق 2020، لترتفع من 41.4 مليون جنيه تقريبا إلي 52.4 مليون جنيه في 2021.

0.1% زيادة في الوزن النسبي لفرع التأمين الهندسي بأقساط مباشرة 48.1 مليون جنيه

ونجحت المهندس للتأمين، في زيادة الوزن النسبي لفرع التأمين الهندسي، من الأقساط المباشرة في 2021، بنسبة 0.1% ، لتصل الي 8.8% مقابل 8.7% في 2020، وإرتفعت قيمة الأقساط المباشرة في ذات الفرع إلي 48.1 مليون جنيه تقريبًا، مقابل 43.7 مليون جنيه، خلال عامي المقارنة 2021 و 2020 علي التوالي.

المفاجأة كانت في فرع تأمين الحوادث والمسئوليات، والذي تراجعت حصته من إجمالي محفظة الأقساط المباشرة، لتصل الي 7.2% في 2021، مقابل 13.2% في 2020، أي أن نسبة الإنخفاض لامست 45.5% ، لتنخفض إلي 39.3 مليون جنيه، مقابل 66.6 مليون جنيه، خلال عامي المقارنة.

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إرتفاع في النقل البحري وتراجع بأجسام السفن والنقل الداخلي

من ناحية أخري، إرتفع نصيب فرع النقل البحري، من الأقساط المباشرة ، ليصل الي 2.9% في 2021 ، بقيمة 15.2 مليون جنيه، مقابل 2.7% في العام السابق، بنسبة 2.7%.

وتراجع نصيب فرعي أجسام السفن والنقل الداخلي من محفظة الأقساط المباشرة، في 2021 ، ليصلا إلي 1.3% و 1.1% ، مقابل 1.8% و1.3% علي التوالي.

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بقلم ماهر أبو الفضل

صحفي إقتصادي - نائب مدير تحرير جريدة المال - رئيس قسم التأمين بجريدة المال - عضو نقابة الصحفيين المصريين - عضو إتحاد الصحفيين العرب - دراسات عليا في الفلسفة - باحث في الفلسفة الحديثة والمعاصرة

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