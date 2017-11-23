الحريري يسلم عامر جائزة أفضل محافظ بنك مركزي عربي

محمد سالم حرص رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، على تسليم محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر "جائزة أفضل محافظ بنك مركزى عربى لعام 2017" خلال المؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بإجماع من مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية تقديرًا لجهوده المميزة فى ضبط السياسة

محمد سالم

حرص رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، على تسليم محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر “جائزة أفضل محافظ بنك مركزى عربى لعام 2017” خلال المؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بإجماع من مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية تقديرًا لجهوده المميزة فى ضبط السياسة النقدية فى مصر فى احتفالية كبيرة بحضور رفيع المستوى.

حضر احتفالية التكريم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ووزير التجارة والصناعة الكويتى خالد ناصر الروضان، والمدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا فى صندوق النقد الدولى وجهاد أزعور، ورئيس الهيئات الاقتصادية فى لبنان الوزير السابق عدنان القصار، ورئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية ومحمد الجراح الصباح، والأمين العام لإتحاد المصارف العربية السيد وسام فتوح، بالإضافة إلى قيادات مصرفية ومالية ومحافظي وممثلى بنوك مركزية عربية وسفراء عرب وأجانب، ووفد رفيع المستوى من قيادات القطاع المصرفى المصرى.

وصرح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح: ” يعد محافظ البنك المركزى المصرى رائدا من رواد الصناعة المصرفية العربية وواحدا من أفضل الخبرات في قطاع الخدمات المالية والمصرفية، حيث حقق خلال مسيرته المشرّفة إنجازات عملاقة كان لها الفضل الكبير في دعم الاقتصاد الوطني، وتحريك العجلة الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، وتعزيز وتطوير العمل المصرفي العربي.”

وأضاف: “يعتبر محافظ البنك المركزى المنسق الرئيسي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي، والقوة الدافعة لإصلاح نظام سعر الصرف الذي ساهم بشكل محوري في وضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام واستعادة ثقة المستثمرين الأجانب، وقد ساهم في تدعيم هذا الاتجاه التزامه بتطبيق سياسة نقدية رشيدة تتضمن أهداف واضحة للتضخم، والتواصل مع الأسواق في الوقت الملائم ، ووضع الضوابط والتعليمات الرقابية لإدارة المخاطر الكلية، ولقد أدّى البرنامج في فترة قصيرة إلي استعادة الاستقرار المالي وضبط السياسة النقدية و إنتظام الأسواق واستعادة الاقتصاد نشاطه كما أدّى إلى تعاظم الاحتياطيات الدولية.

وكان عامر قد تسلم الشهر الماضى جائزة أفضل محافظ لعام 2017 فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريفيا، وذلك خلال مشاركته فى الاجتماع السنوى لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن.