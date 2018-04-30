الحريري يتقدم بطلب لوزير المالية لمواجهة الآثار السلبية للخدمة المدنية

مها يونس:تقدم البرلماني هيثم الحريري، بطلب إحاطة إلى كل من وزير المالية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بشأن الآثار السلبية الناتجة عن تطبيق قانون الخدمة المدنية، موضحا أن القانون صدر في يوليو 2016 ولائحته التنفيذية في أبريل 2017، في حين أن القانون نص على أن يكون الإع

مها يونس: تقدم البرلماني هيثم الحريري، بطلب إحاطة إلى كل من وزير المالية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بشأن الآثار السلبية الناتجة عن تطبيق قانون الخدمة المدنية، موضحا أن القانون صدر في يوليو 2016 ولائحته التنفيذية في أبريل 2017، في حين أن القانون نص على أن يكون الإعلان عن الوظائف الشاغرة في شهري يناير ويوليو من كل عام. وتابع : ” رغم مرور عام على صدور اللائحة التنفيذية، والعجز الشديد في بعض الوزارات، وما ترتب على ذلك من آثار سلبية في تقديم الخدمة للمواطنين، وخروج أكثر من مليون عامل من العاملين في الدولة، لم يتم الإعلان عن أي مسابقات، بل الأكثر سوءا هو إيقاف إعلان بعض المسابقات لعدم توفير درجات مالية”. وأشار إلى أنه نظرا لأن العاملين في الوزارات الخدمية، وهم من أصحاب الأجور المتدنية قد تم تجميد الجزء الأكبر من رواتبهم منذ 30 يونيو عام 2015 وحتى الآن، موضحا أن القانون نص على اختصاص وزير المالية على نظام الأجر المكمل بعد دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى أنه حتى تاريخه لم يتم تعديل الأجر المكمل في أي من الوزارات، في الوقت الذي تمت فيه زيادة رواتب كبار العاملين في الدولة لتتجاوز فعليا الحد الأقصى للأجور. ولفت “الحريري” إلى مادة التسويات وما جاء في اللائحة التنفيذية متغولا على القانون، وترتب على ذلك إما القبول بالتسوية وانخفاض المرتب بنسبة كبيرة، أو عدم التسوية بعد أن بذل العاملين المال والجهد والعرق للحصول على الشهادات العلمية، مُطالبا بسرعة مناقشة طلب الإحاطة في اللجنة المختصة.