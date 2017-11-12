الحريري: لم أخضع للمساءلة بشأن مكافحة الفساد بالسعودية

- أتمنى أن تفعل لبنان ما فعلته السعودية لمكافحة الفساد - ما يحدث فى السعودية شأن داخلى أحمد الدسوقى تمنى سعد الحريرى، رئيس الوزراء اللبنانى المستقيل، أن تفعل لبنان ما فعلته المملكة العربية السعودية لمكافحة الفساد. وأكد خلال لقائه بقناة…

– أتمنى أن تفعل لبنان ما فعلته السعودية لمكافحة الفساد

– ما يحدث فى السعودية شأن داخلى

أحمد الدسوقى



تمنى سعد الحريرى، رئيس الوزراء اللبنانى المستقيل، أن تفعل لبنان ما فعلته المملكة العربية السعودية لمكافحة الفساد.

وأكد خلال لقائه بقناة المستقبل اللبنانية، أنه لم يخصع لأى مساءلة بشأن حملة مكافحة الفساد بالسعودية، مشيرا إلى أن ما يحدث فى السعودية شأن داخلى لا علاقة لأى دولة به.

وقال إنه سيعود خلال أيام قليلة لبيروت، وسيقوم بالإجراءات الدستورية للاستقالة، مشيرا إلى أن علاقته بالرئيس ميشيل عون بنيت على الصدق.

ولفت رئيس الوزراء اللبنانى المستقيل، إلى أنه لا مصلحة لنا كلبنانيين إضافة عقوبات عربية علينا.

وأوضح أن العلاقة بينه وبين ولى العهد محمد بن سلمان ممتازة وأن الملك سلمان يعتبره مثل ابنه.