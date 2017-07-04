الحريرى ينتقد رفض المداولة على مادة من قانون الهيئة الوطنية

ياسمين فواز انتقد النائب هيثم الحريري عضو تكتل ٢٥/٣٠ رفض الدكتور علي عبد العال للطلب الموقع لإعادة المداولة على المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، الموقع من 40 نائبا حاضرين داخل القاعة، مؤكدا أن هذه المادة تلغى الإشراف القضائي…



ياسمين فواز

انتقد النائب هيثم الحريري عضو تكتل ٢٥/٣٠ رفض الدكتور علي عبد العال للطلب الموقع لإعادة المداولة على المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، الموقع من 40 نائبا حاضرين داخل القاعة، مؤكدا أن هذه المادة تلغى الإشراف القضائي على الانتخابات بداية من انتخابات 2023.

وأوضح النائب أنه طبقا لنص المادة 101 من الدستور يجب أن يوافق على أى قرار ثلث المجلس على الأقل، بمعنى موافقة حوالى 200 نائب، وليس الحاضرين، مشيرا إلي رفض الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس إعادة المداولة تحت مبرر عدم ذكر نص المادة فى الطلب.