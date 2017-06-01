الحريرى يقترح وقف تراخيص البناء بالإسكندرية 6 أشهر

مها يونس

اقترح المهندس هيثم الحريري عضو مجلس النواب، على محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان، ضرورة وقف تراخيص البناء لفترة مؤقتة بما يقرب من ستة أشهر، حتى يتسنى لمهندسي الأحياء متابعة العقارات التي صدر بحقها قرارات إزالة، وذلك تعقيباً على ما تشهده المحافظة حالياً بأزمة عقار الأزاريطة المائل منذ فجر اليوم، وتشرد على إثره 19 أسرة.

وأضاف “الحريرى” في تصريحات خاصة لـ “المال” أن المادة 44 من القانون رقم 119، تُعطي الحق لمحافظ الإسكندرية أن يصدر قرارا بوقف تراخيص البناء، موضحاً أن مخالفات العقارات بالمحافظة أكبر من قدرة مهندسي الأحياء لمتابعتها، سواء البناء أو الهدم.

واعتبر “الحريري” أن الأزمة تكمن في وجود عجز في عدد مهندسي الأحياء، وما ينتج عنه حصر للعقارات المخالفة والقيام بواجبهم، بالإضاقة إلى أن الشرطة لديها عبء كبير لتغطية قرارات الإزالة التي صدرت في حق عقارات الإسكندرية المخالفة، قائلاً: “الإسكندرية تحتاج لهدنة لتقوم كل المؤسسات بأدوارها”.

يُشار إلى أن محافظة الإسكندرية تحوى ما يقرب من 27 ألف عقار مخالف، صدر ضدها 150 ألف قرار إزالة، وذلك فى إطار تكرار بعض قرارات الإزالة لذات العقار لوجود عدة أسباب من أهمها وجود السكان بالوحدات السكنية.