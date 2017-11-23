الحريرى : مصلحة لبنان أهم من أى قضايا إقليمية

أعلن رئيس وزراء لبنان سعد الحريري، اليوم الخميس، أن الفترة الأخيرة كانت أشبه “بصحوة” تدفع جميع اللبنانيين لتقديم مصلحة بلدهم على أي قضايا إقليمية أخرى.

وقال الحريري – في المؤتمر المصرفي العربي السنوي في بيروت – إن المرحلة التى مرت كانت مثل صحوة لنا جميعا، و أنه يجب النظر لمصلحة لبنان قبل ما نتطلع على المشكلات حوالينا، وأن المشكلات حوالينا مهمة ولكن لبنان أهم .

ومن ناحية أخرى أكد محافظ بنك لبنان المركزي رياض سلامة اليوم، أن التأثير النقدي الناجم عن الأزمة السياسية في لبنان لايزال محدودا وأن هناك استقرارا نقديا.

وذكرت وكالة رويترز أن تصريحات سلامة جاءت خلال المؤتمر المصرفي العربي السنوي المنعقد في بيروت اليوم، بعد يوم من تعليق “الحريري”، استقالته مما خفف من حدة الأزمة السياسية.