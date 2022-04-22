الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد تسجل 17 سفينة

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 17 سفينة خلال عمليات التداول، فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتيْ حاويات، وخروج 3 سفن، ومتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن.

كما يتواجد على أرصفة ميناء غرب بورسعيد سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة.

في هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.

وتعدّ موانئ بورسعيد واحدة من أهم موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مدخلها الشمالي.