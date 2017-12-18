الحركة المدنية ترفض زيارة نائب ترامب لمصر

إيمان عوف أعرب أعضاءُ الحركة المدنية الديمقراطية من الأحزاب والشخصيات العامة عن شعورهم بالدهشة والانزعاج الشديد لقبول الحكومة المصرية استقبال مايكل بنس نائب الرئيس الأمريكى. وأوضحت أن بنس معروف بانحيازه الكامل لإسرائيل أكثر من رئيسه، وفقاً لتصريحاته أثناء حملة الرئاسة…

إيمان عوف

أعرب أعضاءُ الحركة المدنية الديمقراطية من الأحزاب والشخصيات العامة عن شعورهم بالدهشة والانزعاج الشديد لقبول الحكومة المصرية استقبال مايكل بنس نائب الرئيس الأمريكى.

وأوضحت أن بنس معروف بانحيازه الكامل لإسرائيل أكثر من رئيسه، وفقاً لتصريحاته أثناء حملة الرئاسة الأمريكية وحماسِه الكبير لقرار الرئيس الأمريكي باعتراف الحكومة الأمريكية بالقدس عاصمةً لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية لها، وهو القرار المخالف لقواعد الشرعية الدولية والذي رفضته تقريباً كل دول العالم باستثناء إسرائيل.

وتؤكد الحركة أن استقبال نائب الرئيس الأمريكي في هذا الظرف يأتي مُجافياً لشعورٍ عربىٍ عام يرفض التواصل مع الإدارة الأمريكية في شأن قضايا السلام في الوطن العربي، وهي الإدارة التي قوضت أمن الشعوب العربية بتدخلها السافر في شؤون العرب والاستهانة بمصالحهم وخصوصاً في العراق وسوريا فضلاً عن فلسطين.

وأكدت أنها إذ تُشِيدُ بقرار كلٍ من فضيلة شيخ الأزهر وقداسة البابا رأس الكنيسة القبطية برفض استقبال مايك بنس

وأعربت عن استنكارها الشديد لاستقبال الحكومة المصرية لنائب الرئيس الأمريكي وقبولها أن تستمع لأفكار إدارته بشأن تسويةٍ نهائية للقضية الفلسطينية لا يتوقع أحدٌ إلا أن تتجاهل الحقوق العربية المشروعة وتُسَّوِق لمطامح إسرائيل التوسعية

وأكدت رفضنا لأى ترتيباتٍ تَمَسُ سيادة مصر على كل أراضيها

وطالبت بتفعيل قرار الجامعة العربية بقطع العلاقات مع أى دولةٍ تنقل سفارتها لإسرائيل، معربة عن احتفاظها بحقنا في التعبير عن استنكارنا لهذه الزيارة بكافة الأساليب السلمية التي يتيحها لنا الدستور