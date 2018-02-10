الحركة المدنية الديمقراطية: ندعم أي عمل يستهدف الإرهاب

سلوى عثمانأعلنت الحركة المدنية الديمقراطية عن دعمها كل عمل يستهدف هزيمة الإرهاب واجتثاث جذوره، ويوجه نصله ضد الميليشيات التكفيرية التي تنشر الإرهاب الأسود الذي حصد أرواح الشهداء الأبرار من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين. كما تساند الحركة بغير حدود كل عمل يتصدى للمشروعات المشبوهة لتفريغ سي

سلوى عثمان



أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية عن دعمها كل عمل يستهدف هزيمة الإرهاب واجتثاث جذوره، ويوجه نصله ضد الميليشيات التكفيرية التي تنشر الإرهاب الأسود الذي حصد أرواح الشهداء الأبرار من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين.



كما تساند الحركة بغير حدود كل عمل يتصدى للمشروعات المشبوهة لتفريغ سيناء من أهلها وإقامة وطن بديل للفلسطينيين في سيناء، كما صرح بذلك حكام البيت الأبيض وتل أبيب بكل تبجح.

وقال بيان الحركة: “نحيي المقاتلين الذين يدافعون عن مصر وفلسطين”، وتؤكد الحركة المدنية حاجتنا لاستراتيجية شاملة للنصر تتضافر فيها مع المواجهة الأمنية، مواجهة سياسية واجتماعية وثقافية شاملة تنتصر لدولة المواطنة والقانون، وتؤمن بدور الشعب الحر الواعي المنظم في حسم المواجهة بالتعاون مع المقاتل المصري في الجيش والشرطة ضد الإرهاب الأسود ومن أجل مواطن حر في وطن حر.