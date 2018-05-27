الحركة المتذبذبة تفرض سيطرتها على تحركات البورصة

أسماء السيدتوقعت بحوث "النعيم"، أن تواصل البورصة المصرية تأرجحها خلال الفترة القليلة المقبلة، وتوقعت أن يظل المؤشر الرئيسى عالقًا بين مستوى الدعم 16500 نقطة ومستوى المقاومة عند 16975 نقطة، على أن يتحرك بشكل عرضي بين تلك المساحات، ناصحة المتعاملين بانتظار إشارة جديدة للشراء.وعلى صعيد مؤشر اﻷسهم ا

أسماء السيد

توقعت بحوث “النعيم”، أن تواصل البورصة المصرية تأرجحها خلال الفترة القليلة المقبلة، وتوقعت أن يظل المؤشر الرئيسى عالقًا بين مستوى الدعم 16500 نقطة ومستوى المقاومة عند 16975 نقطة، على أن يتحرك بشكل عرضي بين تلك المساحات، ناصحة المتعاملين بانتظار إشارة جديدة للشراء.

وعلى صعيد مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة، أوضحت في مذكرة بحثية -حصلت “المال” على نسخة منها- أن المؤشر تراجع من مستوى المقاومة 865 نقطة قد يدفعه للهبوط صوب نطاق 825-830 نقطة.

وأنهت البورصة تعاملات اﻷحد على تباين، وسجل المؤشر الرئيسي 16648 نقطة بصعود 0.09%، وخيم الهبوط على باقي المؤشرات، ووصل المؤشر السبعيني مستوى 853 نقطة، ونظيره متساوي اﻷوزان 0.25% عند 2889 نقطة.

وبلغت قيم التداول على اﻷسهم 458 مليون جنيه، من إجمالي الأسهم المتداولة 169 سهمًا، ارتفع من بينها 45، وتراجع 81 آخرين، ولم يتغير 43، وسجل رأس المال السوقي 948.4 مليار جنيه.

واتجهت تعاملات المصريين والعرب للبيع بقيمة 46 مليون جنيه و8.3 مليون جنيه على التوالي، واتجه اﻷجانب للشراء بقيمة 54.5 مليون جنيه.