الحرف اليدوية : نركز على تدريب العمالة وتعزيز الصادرات

أعلن مسعد عمران، رئيس غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، الخطوط العريضة لإستراتيجية القطاع خلال الفترة المقبلة، والتي من المزمع مناقشتها مع وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل بعد الانتهاء منها.

وأشار عمران، خلال اجتماع مجلس الإدارة الأخير، إلى أن الإستراتيجية التي يجري في الوقت الحالي الانتهاء منها سيتم تنفيذها علي مرحلتين، الأولى ستنتهى بـ 2020، والمرحلة الثانية بـ 2030، لافتًا إلى أن هناك متابعة دورية من قبل الوزارة للإستراتيجية علي مستوي كل القطاعات بالحرف اليدوية.

وعن أهم الركائز الأساسية للإستراتيجية قال “عمران” – في بيان للغرفة صباح اليوم الأحد ، إن تدريب العمالة، والعمل على جودة المنتج المصرى، ودراسة الأسواق الخارجية لاستيعاب المنتج المصري، ورفع القدرة الإنتاجية، واستدامة الاتصال مع الجهات الحكومية أبرز المحاور، مضيفًا إلى أنه يجري في الإستراتيجية إجراءات دمج للقطاع غير الرسمى فى نظيره الرسمى، بالإضافة إلى عمل نظام ضريبي مع وزاره المالية لتحفيز الدخول بالقطاع الرسمي.

وفند عمران محاور الإستراتيجية، إلى العمل علي إيجاد سبل لتوفير الخامات المطلوبة لجميع القطاعات، والأشراف على التغليف والتعبئة للتأكيد من سلامة المنتج المصرى، بالإضافة إلى ربط التعليم الفنى ببرامج التدريب للغرفة من خلال تدريبهم وتوظيفهم بمقابل خلال فترة التدريب فى ورش القطاع، ويتم التأمين عليهم بعد التخرج والتوظيف ، من خلال توقيع بروتوكول مع وزارة التعليم الفنى.

وأشار إلى أن الإستراتيجية تدعم خطط الدولة لتعزيز دور الصادرات المصرية بالقطاع، و تحتوي علي المستهدف من صادرات القطاع خلال 2020 – 2030، بالإضافة إلى نسبة مساهمة القطاع فى رفع الناتج الإجمالى المحلى، وتعزيز النمو الاقتصادي والصناعي.