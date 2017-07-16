الحرف اليدوية: خطة لتأهيل 6 مناطق بالصعيد

عمر سالمقال مسعد عمران، رئيس غرفة الحرف اليدوية، إنه أوشك على الانتهاء من دراسة لتقديمها للمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وتستهدف خلق تنمية صناعية بالمناطق النائية، وعلى رأسها "أبو تيج – أبوسمبل – سيوة – حلايب وشلاتين – سفاجا - القصير- أسوان"، يستحوذ الصعيد ومحافظاته منها

عمر سالم

قال مسعد عمران، رئيس غرفة الحرف اليدوية، إنه أوشك على الانتهاء من دراسة لتقديمها للمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وتستهدف خلق تنمية صناعية بالمناطق النائية، وعلى رأسها “أبو تيج – أبوسمبل – سيوة – حلايب وشلاتين – سفاجا – القصير- أسوان”، يستحوذ الصعيد ومحافظاته منها على 60%.

وأشار عمران، في تصريحات صحفية، إلى أن الخطة تتضمن تقديم دعم مالي من الدولة للغرف 50 مليون جنيه، سيتم استخدام المبلغ بخطة لمدة 3 سنوات لمناطق “الوادي الجديد – سيوة – حلايب وشلاتين – القصير – البحر الأحمر- أسوان”، علي أن يتم تطوير المنتجات بالصعيد وتأهيل العمالة الفنية بتلك المناطق وتشغيل الشباب وتمكين المراءة المصرية، بالإضافة إلى رفع كفاءة القائم منها.

وأضاف رئيس الغرفة، أن الخطة تستهدف 50% تصدير من إنتاج تلك المناطق، بالتعاون مع المجلس التصديري للحرف اليدوية، مشيرًا إلى أن الغرفة ستقوم بكل مايلزم لتعزيز الحرف اليدوية بالصعيد وتطوير القائم منها فعليًا والتدريب الفني للعمالة الموجودة هناك.

وأكد عمران، أن خطة الغرفة تقتضي توفير التمويل اللازم لكل للمتدربين بعد التدريب من خلال جهاز تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومبادرة البنك المركزي الخاصة بـ 200 مليار جنيه، بالإضافة إلى توفير التصميمات الجديدة لهم ورفع كفاءة منتجاته وتوفير الأسواق اللازمة للتصدير.