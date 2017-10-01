الحرف اليدوية تكشف ملامح إستراتيجية تطوير القطاع

المال - خاصأعلن مسعد عمران، رئيس غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، عن الخطوط العريضة لإستراتجية القطاع خلال الفترة المقبلة، المزمع مناقشتها مع وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل بعد الانتهاء منها.وأشار عمران، الى أن الاستراتيجية التي يجري في الوقت الحالي الانتهاء منها سيتم تنفيذها علي مر

المال – خاص

أعلن مسعد عمران، رئيس غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، عن الخطوط العريضة لإستراتجية القطاع خلال الفترة المقبلة، المزمع مناقشتها مع وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل بعد الانتهاء منها.

وأشار عمران، الى أن الاستراتيجية التي يجري في الوقت الحالي الانتهاء منها سيتم تنفيذها علي مرحلتين، الأولى ستنتهى فى 2020، والثانية فى 2030، وهناك متابعة دورية من قبل الوزارة على مستوى كل القطاعات بالحرف اليدوية.

وعن أهم الركائز الأساسية للإستراتجية، قال عمران، في بيان للغرفة، اليوم الأحد: إن تدريب العمالة، والعمل على جودة المنتج المصرى، ودراسة الأسواق الخارجية، ورفع القدرة الإنتاجية، واستدامة الاتصال مع الجهات الحكومية أبرز المحاور، كما أن هناك خطة لدمج القطاع غير الرسمى بالرسمى، بالإضافة إلى عمل نظام ضريبي مع وزاره المالية لتحفيز الدخول بالقطاع الرسمي.

وأوضح أنها تعمل علي إيجاد سبل لتوفير الخامات المطلوبة لكافة القطاعات، والإشراف على التغليف والتعبئة للتأكيد من سلامة المنتج المصرى، بالإضافة إلى ربط التعليم الفنى ببرامج التدريب للغرفة من خلال تدريبهم وتوظيفهم.



وأكد عمران، أن الإستراتجية تدعم خطط الدولة لتعزيز دور الصادرات المصرية بالقطاع، وتحتوي علي المستهدف من صادرات القطاع خلال 2020 – 2030، بالإضافة إلى نسبة مساهمة القطاع فى رفع الناتج الإجمالى المحلى، وتعزيز النمو الاقتصادي والصناعي.