الحرف اليدوية تشارك بمؤتمر في زيمبابوي

عمر سالميشارك مسعد عمران، رئيس غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، في مؤتمر وزراء الحرف اليدوية بزيمبابوي يوم 21 يونيو، نيابة عن وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل.وأكد عمران في بيان صحفي للغرفة صباح اليوم، أن اللقاء يهدف إلى توصيل قدرات المنتجين والمصنعين المصريين في قطاع الحرف اليدوية ل



عمر سالم

يشارك مسعد عمران، رئيس غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، في مؤتمر وزراء الحرف اليدوية بزيمبابوي يوم 21 يونيو، نيابة عن وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل.

وأكد عمران في بيان صحفي للغرفة صباح اليوم، أن اللقاء يهدف إلى توصيل قدرات المنتجين والمصنعين المصريين في قطاع الحرف اليدوية لأفريقيا، بالإضافة إلى تعزيز وجود المدربين المصريين في قطاع الحرف اليدوية لدول أفريقيا.

وأشار إلى أن الدول الأفريقية استطاعت خلال الفترة القليلة الماضية إنشاء كيانات ووزارات مختصة للحرف اليدوية، وهو أمر لابد من دراسته بمصر، قائلا: “نعمل علي وجود ذلك نظرًا لقدرة القطاع علي أن يكون قاطرة للنمو للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة”.