الحرف اليدوية تبحث عن أسواق بديلة لقطر

المال - خاص أعلنت غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، دعمها الكامل لقرار الحكومة المصرية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، مشيرة إلي أنها خطوة تأخرت كثيرا. من جانبه، قال مسعد عمران، رئيس الغرفة، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وقطر في…





المال – خاص





أعلنت غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، دعمها الكامل لقرار الحكومة المصرية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، مشيرة إلي أنها خطوة تأخرت كثيرا.





من جانبه، قال مسعد عمران، رئيس الغرفة، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وقطر في الحرف اليدوية يقدر بـ222 مليون جنيه، مؤكدا قدرة الصناع في القطاع لإيجاد أسواق بديلة خلال الفترة المقبلة.





وأضاف عمران فى بيان اليوم، أن القرار يعكس مدي التمادي في شئون الدول الداخلية من قبل قطر، والتي تصر على تمويل وتدرب الإرهابيين لزعزعة استقرار الشعوب العربية.