الحرف اليدوية تبحث حل أزمة ورش الكليم بسانت كاترين

المال - خاص كشف مسعد عمران، رئيس غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، عن توقيع بروتوكول تعاون مع مركز تحديث الصناعة، برئاسة المهندس أحمد طه، لتطوير مناطق تضم ورش للحرف اليدوية بقرى الأقصر وسيناء والمنوفية.وأوضحت الغرفة، في بيان صادر عنها، اليوم السبت، أن الغرفة زارت ورش الكليم والتطريز بسانت

المال – خاص



كشف مسعد عمران، رئيس غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، عن توقيع بروتوكول تعاون مع مركز تحديث الصناعة، برئاسة المهندس أحمد طه، لتطوير مناطق تضم ورش للحرف اليدوية بقرى الأقصر وسيناء والمنوفية.

وأوضحت الغرفة، في بيان صادر عنها، اليوم السبت، أن الغرفة زارت ورش الكليم والتطريز بسانت كانرين محافظة جنوب سيناء، خلال اليومين الماضيين، بهدف الوقوف علي حجم المشاكل التي يعاني منها أصحاب تلك المهن، والعمل على حلها.



وأضاف عمران، أن أصحاب الورش طالبوا الغرفة بالتدخل لتوفير الغاز ومساعدتهم في المشاكل التي يعانون منها فى التسويق والتصميمات والجودة.