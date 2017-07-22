الحرف اليدوية: التسويق الإلكتروني ساهم في زيادة المبيعات

قالت رودينة فريد، المدير التنفيذي لغرفة صناعة الحرف اليدوية، إن تسويق المنتجات لم يعد فقط من خلال إقامة المعارض أو الإعلان عنها بوسائل الإعلام المختلفة سواء المسموعة أو المرئية بل أصبحت التجارة الإلكترونية من القنوات الهامة للتسويق، القادرة على توصيل كافة المنتجات لمختلف شرائح المجتمع على مستوى الجمهورية.

وأضافت رودينة، أن تعاون الغرفة السابق مع جوميا عزز من نفاذ منتجات الحرف اليدوية لقطاع عريض من المهتمين، وساهم في فتح أسواق جديدة أمام أعضاء الغرفة من خلال التسويق الالكتروني، مشيرة إلى أن التسويق الإلكتروني جعل قطاع الحرف اليدوية من القطاعات المساهمة في الناتج القومي.

وأكدت المدير التنفيذي للغرفة، أنها تستهدف زيادة جديدة في نوعية الإعلانات للتسويق للمنتجات الحرف اليدوية بجوميا، مما يساهم في دعم الصناعه المصرية.