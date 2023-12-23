الحرس الثوري الإيراني يهدد بإغلاق البحر المتوسط ومضيق جبل طارق

بعد الهجمات الحوثية المتواصلة على سفن تجارية في البحر الأحمر، نقلت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، عن قائد في الحرس الثوري قوله، إن البحر المتوسط ​​قد يُغلق إذا واصلت الولايات المتحدة وحلفاؤها ارتكاب “جرائم” في غزة، دون أن يوضح كيف سيحدث ذلك.

إغلاق البحر المتوسط ومضيق جبل طارق



ونقلت وكالة “تسنيم” للأنباء عن البريجادير جنرال محمد رضا نقدي، مساعد قائد الحرس الثوري للشؤون التنسيقية قوله “سيتعين عليهم قريبا انتظار إغلاق البحر المتوسط ​​و(مضيق) جبل طارق وممرات مائية أخرى”.

وأضاف أن البحر الأحمر تحول إلى كابوس لأمريكا وإسرائيل.

“ولادة قوى جديدة”



ولا تطل إيران على البحر المتوسط، ​​وليس واضحا كيف يمكن للحرس الثوري أن يغلقه، لكن نقدي تحدث عن “ولادة قوى مقاومة جديدة، وإغلاق ممرات مائية أخرى”.

كما لا تدعم إيران جماعات على البحر المتوسط، سوى جماعة حزب الله اللبنانية وجماعات مسلحة متحالفة معها في سوريا، وهي بذلك أبعد ما تكون عن مضيق جبل طارق في البحر المتوسط.

“إيران متورطة بشكل كبير”



من جهته، قال البيت الأبيض، أمس الجمعة، إن إيران “متورطة بشكل كبير” في التخطيط للعمليات ضد السفن التجارية بالبحر الأحمر.

ونشر البيت الأبيض معلومات استخباراتية أمريكية أكدت أن طهران زودت الحوثيين بطائرات مسيّرة وصواريخ، بالإضافة إلى معلومات استخباراتية تكتيكية.

“تحليل بصري”



وأوضح البيت الأبيض أن الأجهزة الأمريكية توصلت عبر تحليل بصري إلى خصائص متطابقة تقريبا بين الطائرات المسيّرة الإيرانية من طراز KAS-04 وتلك التي أطلقها الحوثيون، بالإضافة إلى خصائص متماثلة بين الصواريخ الإيرانية وصواريخ الحوثيين، لافتاً إلى أن الحوثيين يعتمدون أيضا على أنظمة مراقبة توفرها إيران في البحر.

وذكرت أدريان واتسون، المتحدثة باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض في بيان “ليس لدينا ما يبرر الاعتقاد بأن إيران تحاول ثني الحوثيين عن هذا السلوك المتهور”.

وصرّحت واتسون في البيان “نعلم أن إيران ضالعة بشدة في تخطيط العمليات ضد سفن تجارية في البحر الأحمر”.

معدات متطورة ومساعدة استخباراتية



وأكدت أن “الدعم الإيراني للحوثيين قوي ويشمل تسليم معدات عسكرية متطورة ومساعدة استخباراتية ومساعدات مالية وتدريب”، وأن طهران قامت بـ”تفويض القرارات العملياتية إلى الحوثيين”.

وأضافت “يتماشى ذلك مع الدعم المادي طويل الأمد الذي تقدمه إيران وتشجيعها لأنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار في المنطقة”.

واعتبرت أنه بدون مساعدة من إيران، سيواجه الحوثيون “صعوبة في رصد وضرب” السفن التي تمر عبر البحر الأحمر.

وأضافت أدريان واتسون أن الولايات المتحدة التي شكلت تحالفا عسكريا هدفه المعلن حماية حرية الملاحة البحرية في المنطقة، تجري “مشاورات مكثفة مع حلفائها وشركائها” حول كيفية الرد على هذه الهجمات.

هجمات حوثية



وشن الحوثيون الذين يسيطرون على أجزاء واسعة من أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية بما في ذلك العاصمة صنعاء، أكثر من 100 هجوم بطائرات مسيّرة وصواريخ استهدفت 10 سفن تجارية، وفقا للبنتاجون.

ومع تعطل حركة المرور التجارية في البحر الأحمر، أعلنت الولايات المتحدة مؤخرا عن تشكيل قوة بحرية متعددة الجنسيات تضم أكثر من 20 دولة لحماية السفن.

وفي استعراض للقوة، دخلت حاملة الطائرات الأميركية “يو إس إس دوايت دي أيزنهاور” خليج عدن، مع ورود سلسلة من التقارير الإعلامية التي تفيد بأن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس توجيه ضربات عسكرية في حال استمرت الهجمات ضد السفن.