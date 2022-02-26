الحرب في أوكرانيا.. مساعد وزير الخارجية للجالية المصرية: لاتتوجهوا إلى بيلاروس أو ميلدوفا

نصح السفير صلاح عبدالصادق مساعد وزير الخارجية للهجرة وشؤون القنصلية الجالية المصرية المتواجدة في أوكرانيا بعدم التوجه إلى بيلاروس أو ميلدوفا. جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON". وشنت روسيا…

نصح السفير صلاح عبدالصادق مساعد وزير الخارجية للهجرة وشؤون القنصلية الجالية المصرية المتواجدة في أوكرانيا بعدم التوجه إلى بيلاروس أو ميلدوفا.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وشنت روسيا الخميس هجوما على أوكرانيا بدعوى حماية أمنها القومي، فيما عدته أمريكا ودول غربية غزوا واحتلالا واعتداء على سيادة الدولة الأوروبية.

وأوضح أن الوزارة تتابع تفاصيل الأحداث الجارية في أوكرانيا بكل دقة وعلى مستويات عده أبرزها غرفة العمليات المقامة في الوزارة وتعمل على مدار الساعة لها أرقام معلنة وهذه الغرفة غرضها التواصل.

وأشار إلى أن الغرض منها التواصل مع أهالي أبنائنا الطلبة الذين يشكلون حجم الـ65% من حجم الجالية المصرية في أوكرانيا والتي تصل تعداداها لـ6400 مواطن.وهم منتشرون في كافة المدن بين الكثافة في بعضها ومتوسط الاعداد في مدن أخرى.



وذكر أن خوف الأهالي على أبنائهم مقدر ومفهوم، كاشفاً أن الطلاب قاموا بالتصرف وتجمعوا سوياً في أماكن إقامة واحدة.



وأضاف: “من الضروري التواصل مع السفارة المصرية في أوكرانيا لأنها من تدرس الأمر على الأرض في الواقع وتقوم بالنشر عبر صفحتها إرشادات”.



وشدد على أن توجيهات السفارة المصرية في أوكرانيا هي ألتزام المصريين لمنازلهم وعدم التحرك حفاظا على سلامتهم.



وأوضح أن الوضع مختلف بالنسبة للمنطقة الغربية واللي ليها حدود مع دول أخرى، قائلاً : “اللي في المنطقة الغربية يقدروا يروحوا رومانيا أو تشيكسولوفيكيا ولا ينصح ببيلاروس أو ميلدوفا لأن عليهم حظر جوي ومفيش تمثيل دبلوماسي مصري مقيم في تلك البلدين”.



وكشف أن أحد أهم التحديات التي تواجه الطلاب على حدود بولندا ورومانيا هو التكدس الموجود على الحدود. قائلاً : “مش أحنا بس اللي موجودين ده فيه جنسيات كتيرة بجانب الأوكران نفسهم اللي بيخرجوا”.



وكشف أنه من الواضح أن السلطات الأوكرانية بتفضل تمرير العائلات الأوكرانية قبل الأجانب، مضيفا: “سفرائنا على اتصال دائم بوزارات الخارجية لتسهيل مرور المصريين”.