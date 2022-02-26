الحرب في أوكرانيا .. متحدث الحكومة: يمكن تصدير أكبر قدر من الغاز والاستفادة من فارق العملة الصعبة

أكد أن البنك المركزي والحكومة يعملان صفا واحدا في هذه الظروف الصعبة لتأمين الاحتياجات المصرية

كشف السفير نادر سعد المتحدث بإسم مجلس الوزراء أنه يمكن تصدير أكبر قدر من الغاز والاستفادة من فارق العملة الصعبة، مع ارتفاع أسعار الطاقة جراء الحرب في أوكرانيا .

جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وشنت روسيا الخميس هجوما على أوكرانيا بدعوى حماية أمنها القومي، فيما عدته أمريكا ودول غربية غزوا واحتلالا واعتداء على سيادة الدولة الأوروبية.

وأوضح أن ارتفاع أسعار الطاقة جراء الحرب الروسية الأوكرانية قد يكون له فائدة لمصر حيث من الممكن تصدير أكبر قدر من الغاز الطبيعي الموجود لدينا ونستفيد من فارق السعر والعملة الصعبة ستساعدنا على تغطية فارق سعر النفط الذي ارتفع وبشدة خلال الفترة الماضية وكذا القمح.

وقال: “سيكون ذلك تفكير اقتصادي مميز أن نصدر أكبر قدر من الغاز الطبيعي الموجود في مصر بعد الوفاء باحتياجات المصانع واستخدام الطاقة البديلة.

وأوضح أن سعر أردب القمح في فبراير هذا العام زاد بمقدار 65% عن سعره من فبراير العام الماضي قائلاً : “رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعيين متعلقين بأزمة أوكرانيا وروسيا واطمئن في أول اجتماع عن مخزون القمح وكيفية التعامل مع جوانب الأزمة وأيضا القطاع السياحي”.

وأوضح أن الاجتماع الثاني تم عقده كان يوم الخميس مع البنك المركزي للاطمئنان على توافر العملة الصعبة الازمة لتأمين احتياجتنا من السلع الاستراتيجية وهذا كان قبل التصعيد.

وأكد سعد أن البنك المركزي والحكومة يعملان صفا واحدا في هذه الظروف الصعبة لتأمين الاحتياجات المصرية مضيفا: “نأمل ألا تمتد الأزمة لفترة طويلة حتى لا نضغط وبشده على الموازنة”.