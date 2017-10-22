الحرب سجال بين صقورها وإطفائييها

بعد أسبوع من إعلان «البيت الأبيض» – على لسان الرئيس – فى 13 أكتوبر الحالى .. عن استراتيجية جديدة حيال إيران.. ملوحاً بإلغاء الاتفاق النووى بينهما، تحدث «البنتاجون» – على لسان قائد القيادة الوسطى للجيش الأمريكى – عن نهج إقليمى للعمل مع «الشركاء على الأرض» لتحقيق المصالح الحيوية الأمريكية فى الشرق الأوسط، لافتاً إلى تجربة «الموصل» الناجحة فى العراق.. ومنبهاً إلى سعى إيران «الخبيث» إلى بناء محور من طهران إلى بيروت مع تعزيز نفوذها العسكرى والسياسى على امتداده، ذلك فيما استكملت «الخارجية الأمريكية».. «مسودة أولى» حول الاستراتيجية فى سوريا بهدف منع إيران «وروسيا» من تحقيق انتصار شامل، ناهيك – من جانب آخر – عن إبقاء واشنطن وجود عسكرى لها فى العراق وسوريا.. مع بناء تحالفات لضمان هذا الأمر.

فى هذا الإطار، من المتوقع أن يكشف الرئيس «ترامب» عن خطة أوسع نطاقاً لكبح جماح النفوذ الإيرانى فى مختلف أنحاء الشرق الأوسط، غير أن هناك شكوكاً يعرب عنها دبلوماسيون أمريكيون سابقون (..) حول قدرة بلادهم على الخروج منتصرة فى مواجهة جيوسياسية مع طهران، ذلك فيما لا يمل البيت الأبيض من الإعراب عن غضبه من المكاسب التى حققتها وكالات إيران المحلية (..) فى دول عربية بعينها بتلك الوسائل لتطويعهم، بحيث يتعدى الأمر.. بحسب الناطقة باسم البيت الأبيض.. مسألة النظر إلى الاتفاق النووى بمفرده.. بل أيضاً إلى مجمل جوانب السلوك الإيرانى «السيئ»، ومع ذلك تتواتر الأنباء عن انقسامات فى داخل فريق «ترامب» للأمن القومى.. حول التعامل مع إيران.. إلا ربما فى مساعدة السعوديين فى اليمن، لكن دون وجود سياسة أمريكية خاصة للملف الإيرانى بمجمله، دلالته وقوع 13 مرة لتفاعل عسكرى بينهما غير آمن خلال الشهور التسعة المنقضية منذ رئاسة ترامب، كما أنه من غير الواضح كيفية التمديد العسكرى الأمريكى بعد هزائم تنظيم «داعش» الأخيرة، الأمر الذى تجنبت إدارتان متتاليتان فى واشنطن (أوباما – ترامب) التطرق إلى استراتيجية طويلة الأمد بشأنه.. تأخذ بعين الاعتبار كل العوامل الإقليمية، بما فى ذلك منع إيران ووكالاتها المحلية (..) من بسط نفوذها الاستراتيجى لتأسيس ممر أرضى من طهران إلى البحر المتوسط فالحدود الإسرائيلية، ما قد يتسبب ضمناً ببدء العد التنازلى لصراع إيرانى – إسرائيلى على النحو المشهود ملامحه فى الفترة الأخيرة، لولا جهود روسيا الملموسة لإبعاد إيران و«حزب الله» عن الحدود السورية -الإسرائيلية – باتساع الحزام الآمن ما بين 10 إلى 15 كيلومتراً.

إلى ذلك، ورغم مزاجيات «ترامب المعهود» فإن تلويحه بالانسحاب من الاتفاق النووى هو أكثر ما يبعث على القلق، كونه سيجعل من إيران مطلقة اليد فى الإقدام بما يخدم – من وجهة نظرها – مصالحها، بما فى ذلك تطوير أنظمتها النووية والصاروخية، فى الوقت الذى من الصعب تخيل لجوء أمريكا إلى استخدام قوتها التقليدية الكاسحة، وإلا تعرضت المنطقة بأكملها لرذاذات حرب إقليمية – دولية غير محدودة، فى زمن تبدو فيه معالم النظام «المتعدد الأقطاب» أو «عديم القطبية» عالماً ملتبساً يبرز فيه دولتان معاديتان لأميركا- إيران وشمال كوريا – تلوحان بصواريخ مزودة برءوس نووية، ليس من غير المستبعد أن يكون استفزازهما ضمن مخططات شعبوية للرئيس الأمريكى – وأنصاره – ربما لأسباب أمنية استراتيجية أو للتملص من مشكلات أيديولوجية داخلية أو أن يكون وراءها مرام إسرائيلية.. راغبة فى الاحتكار النووى الإقليمى.

فى سياق مواز تنشط مساع حثيثة لنزع مزاجيات التطرف من بين أسنان القارعين طبول الحرب، سواء فى أمريكا أو إسرائيل أو لدى قوى إقليمية، ذلك من خلال تعاون أوروبى – أمريكى لتعزيز الاتفاق مع إيران وليس تفكيكه، فيما الديمقراطيون الأمريكيون يطالبون الرئيس بالتمسك بالاتفاق النووي.. الذى لا تدخر طهران وسعاً – رغم تشددها – فى إعداد ردود «عقلانية» على «ترامب»، ذلك فيما من مصلحة موسكو وبكين، لأسبابهما، نزع فتائل الأزمتين المتفجرتين بين أمريكا وكل من طهران وبيونج يانج، فأى الفريقين سوف يسبق الآخر.. صقور الحرب أم الإطفائيون لمزاجيات «ترامب» الفوضوية.