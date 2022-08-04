الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى تخارج 14.8 مليار دولار من مصر

قال البنك المركزي إن قلق المستثمرين إثر اندلاع الصراع الروسي الأوكراني والتخوف من اندلاع حرب عالمية ثالثة بالاضافة إلى السياسات النقدية الانكماشية التي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي والتي تؤدي إلى نزوح الأموال من الأسواق الناشئة، دفع إلى تخارج بعض الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر.

وأشار المركزي في تقرير ميزان المدفوعات إلى تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر من صافي تدفق للداخل بلغ نحو 16 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس في العام المالي 2021/2022، مقابل 17.2 مليار دولار تركزت خلال الفترة من يناير إلى مارس 2022، حيث سجلت نحو 14.8 مليار دولار صافي تدفق للخارج.

وشهد حساب المعاملات الرأسمالية والمالية تراجع صافي التدخل للخارج خلال الفترة من يوليو/ مارس من العام المالي 2021/2022 بمعدل 36.6% ليقتصر على نحو 10.8 مليار دولار، مقابل نحو 17.1 مليار دولارخلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق.

كما أشار المركزي إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل طفيف بلغ 1.1% لتسجل نحو 23.6 مليار دولار الفترة من يوليو إلى مارس في العام المالي 2021/2022، مقابل نحو 23.4 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام المالي السابق.

ولفت المركزي إلى أن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج أدى إلى ارتفاع فائض الميزان الخدمي بنحو 4.8 مليار دولار ليسجل نحو 7.9 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس في العام المالي 2021/2022.