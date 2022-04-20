تراجعت مبيعات السيارات في أوروبا للشهر التاسع على التوالي، حيث أدت الحرب في أوكرانيا إلى شل سلاسل الإمدادات وتحفيز تضخم قياسي يهدد بتقويض الطلب بمجرد انحسار النقص، حسبما ذكرت شبكة “بلومبرج” الإخبارية الأمريكية.

وقال الاتحاد الأوروبي لمصنعي السيارات اليوم الأربعاء، إن تسجيلات السيارات الجديدة في أوروبا تراجعت بنسبة 19٪ في مارس إلى 1.13 مليون سيارة بسبب نقص أشباه الموصلات والمكونات الأخرى.

جاءت بداية الشهر بصورة مخيبة للآمال لهذا العام، مما أسهم في انخفاض بنسبة 11٪ للربع الأول بعد أن تعاملت شركات صناعة السيارات مع البنوك على تحسين الظروف خلال عام 2021.

وقال مايكل دين المحلل في وحدة “بلومبيرج إنتليجنس” في مذكرة: “نقص قطع الغيار وتوقف الإنتاج المرتبط بحرب أوكرانيا من المقرر أن يحد من إمدادات السيارات ويؤخر الانتعاش المتوقع للمبيعات”.

وقد تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في تعطيل الموردين المحليين، مما أجبر شركة”بي إم دبليو” و” فولكسافجن” على وقف الإنتاج مؤقتًا. بدأت شركات صناعة السيارات أيضًا في التراجع عن توقعات التحسينات في توافر أشباه الموصلات مع الاختناقات التي شوهدت الآن تصل إلى العام المقبل. بينما يستمر الطلب في تجاوز العرض ، قد يبدأ التضخم القياسي في منطقة اليورو في التأثير على قرارات الشراء ، وفقًا لما ذكرته شركة التنبؤات “إل إم سي أوتوموتيف” LMC Automotive.

وقالت “إل إم سي أوتوموتيف” في تقرير إن المبيعات في أوروبا من المتوقع أن تتحسن بالكاد هذا العام، حيث من المحتمل أن يؤدي التضخم إلى خفض الطلب الأساسي. خفض المتنبئ تقديراته للنمو في أوروبا الغربية إلى 0.4٪ فقط ، وتوقع أن يبلغ إجمالي عمليات التسليم 10.63 مليون فقط، أي أقل بكثير من علامة 14 مليون التي كانت الصناعة تتخلص منها قبل انتشار الوباء. وارتفعت أسعار المستهلكين في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي بلغ 7.5٪ في مارس مقارنة بالعام الماضي ، متجاوزة التقديرات وارتفعت من 5.9٪ في فبراير.

وأضافت: “الحرب ستقضي على الطلب الأساسي أيضًا، من خلال ارتفاع معدلات التضخم لمدة أطول وانخفاض الدخل الحقيقي”.

وواصلت: “على الأقل في الوقت الحالي، لا يزال الطلب يفوق العرض.”