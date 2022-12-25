الحرب الأوكرانية تكبد الاحتياطي الأجنبي الروسي خسائر بقيمة 61 مليار دولار

خسر الاحتياطي الأجنبي الروسي من العملات الأجنبية والذهب زهاء 61 مليار دولار، منذ اندلاع الحرب الأوكرانية في الـ24 أكتوبر الماضي، بتراجع نسبته 10%، وفقا لما نشرته وكالة رويترز.

وحتى الآن طالت العقوبات الغربية من أوروب وأمريكا وحلفائهم تجميد أصول تتجاوز 300 مليار دولار للاحتياطي الروسي للبنك المركزي.

ويتألف احتياطي روسيا الدولي من الذهب، والنقد الأجنبي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي في صندوق النقد الدولي وهو عبارة عن أصول أجنبية عالية السيولة موجودة لدى المصرف المركزي والحكومة الروسية.

ارتفاع مؤقت

ووفقًا لبيانات المركزي الروسي ارتفع احتياطي روسيا الدولي من الذهب والعملات الأجنبية ليصل إلى 581.7 مليار دولار.

وبحسب لبيانات المصرف المركزي الروسي أن احتياطيات روسيا الدولية، التي تضم ذهبا ونقدا أجنبيا ارتفعت للفترة من 9 إلى 16 ديسمبر الحالي بنسبة 0.9 %، وبزيادة مقدارها 5.2 مليار دولار لتصل إلى 581.7 مليار دولار.

يجيء هذا فيما زادت الاحتياطيات في عام 2021 بنسبة 5.9 % لتبلغ 630.6 مليار دولار، ووصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، عند 643.2 مليار دولار، في 18 فبراير 2022.