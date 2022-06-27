الحرب الأوكرانية تفرض نفسها على أجندة قادة قمة الـ7

من المقرر أن تلتزم مجموعة القوى الاقتصادية السبع – الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وكندا واليابان- بدعم أوكرانيا على المدى الطويل، حيث تستعد الولايات المتحدة للإعلان عن شراء نظام صاروخي أرض-جو متقدم لكييف، حيث يجتمع القادة في جبال الألب الألمانية ويتشاورون من قبل رابط فيديو مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وسيبدأ زعماء مجموعة الـ7 جلسة اليوم الإثنين من قمتهم التي تستمر ثلاثة أيام مع التركيز على أوكرانيا وفي وقت لاحق، سينضم إليهم قادة خمسة اقتصادات ديمقراطية ناشئة – الهند وإندونيسيا وجنوب إفريقيا والسنغال والأرجنتين – لإجراء مناقشة حول تغير المناخ والطاقة وقضايا أخرى.

كانت الحرب في أوكرانيا بالفعل تتصدر اهتمامات قادة مجموعة السبع عندما افتتحوا قمتهم في فندق شلوس إلماو الفاخر المنعزل أمس الأحد – تمامًا كما ضربت الصواريخ الروسية العاصمة الأوكرانية كييف لأول مرة منذ أسابيع.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “كان يعتمد ، منذ البداية ، على أن حلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع سينقسمان بطريقة ما ، لكننا لم نفعل ولن نفعل ذلك.”

وحذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون القادة من الاستسلام لـ”الإرهاق”.

واليوم لدى قادة مجموعة الـ7 للفرصة لإثبات تلك الوحدة لزيلنسكي وإعادة تأكيد التزامهم بدعم كييف ماليًا وغير ذلك.

ومن المقرر أن يعلن بايدن أن الولايات المتحدة تقدم نظام صاروخي أرض-جو متقدم لأوكرانيا، إضافة إلى دعم مدفعي إضافي، وفقًا لمصدر مطلع على الأمر، في أحدث مساعدة تهدف إلى مساعدة البلاد في الدفاع ضد روسيا.

وتشتري الولايات المتحدة NASAMS، وهو نظام مضاد للطائرات طورته النرويج، لتوفير دفاع متوسط إلى بعيد المدى، وفقًا للشخص الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته.

جدير بالذكر أن NASAMS هو نفس النظام الذي تستخدمه الولايات المتحدة لحماية المجال الجوي الحساس حول البيت الأبيض ومبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن.

وقال المصدر إن المساعدات الإضافية تشمل المزيد من الذخيرة للمدفعية الأوكرانية، وكذلك الرادارات المضادة للبطاريات، لدعم جهودها ضد الهجوم الروسي في دونباس.

وأمل بايدن في استخدام رحلته إلى أوروبا للإعلان عن وحدة التحالف للضغط لمعاقبة روسيا على غزوها لأوكرانيا بقدر ما يحث الحلفاء على فعل المزيد – في محاولة لمواجهة الشكوك حول استمرارها مع دخول الحرب شهرها الخامس.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتز الذي يستضيف قمة الـ7، الأسبوع الماضي إنه يريد مناقشة الخطوط العريضة لـ “خطة مارشال لأوكرانيا” مع نظرائه في مجموعة الدول السبع، في إشارة إلى الخطة التي رعتها الولايات المتحدة والتي ساعدت في إنعاش الاقتصادات الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية.