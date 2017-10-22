الحراسة تنتظر رد قابيل على مقترح فصل القطاع البيئى عن الأمن

محمد مجدىقال عادل عمارة، رئيس شعبة شركات الأمن والحراسة وحماية البيئة بالغرفة التجارية فى القاهرة، إن الشعبة أرسلت مذكرة رسمية من الغرفة إلى طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، بشأن فصل قطاع حماية البيئة عن قطاع الأمن والحراسة فى الشعبة، وإقامة شعبة منفصلة بالبيئة.وأوضح عمارة، فى تصريح لـ»ا

محمد مجدى

قال عادل عمارة، رئيس شعبة شركات الأمن والحراسة وحماية البيئة بالغرفة التجارية فى القاهرة، إن الشعبة أرسلت مذكرة رسمية من الغرفة إلى طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، بشأن فصل قطاع حماية البيئة عن قطاع الأمن والحراسة فى الشعبة، وإقامة شعبة منفصلة بالبيئة.

وأوضح عمارة، فى تصريح لـ»المال»، أن الأمر حتمى بعد إقرار القانون المنظم لعمل شركات الأمن والحراسة الخاصة، الذى يمنع وجود نشاط آخر لشركات الحراسة، موضحا أن شركات الحراسة التى لديها نشاط بيئى « نظافة «، وفصل إدارتها عن القطاع الأمنى.

وأضاف عمارة، أنه حصر شركات النظافة العاملة فى السوق المحلية، ويصل عددها إلى ما يقرب من 50 شركة، لديها قطاع بيئى، وما يقرب من 8 شركات نظافة، موضحاً أن تلك الشركات تقدم طلب لإقامة شعبة لها قائمة بذاتها.

ووافقت الجمعية العمومية لشعبة شركات الأمن والحراسة وحماية البيئة بغرفة القاهرة التجارية، الشهر الجارى، على فصل نشاط الحراسة، ونقل الأموال عن نشاط حماية البيئة، لتكون لكل منهما شعبة مستقلة بذاتها.

قال وائل البسيونى، سكرتير عام شعبة الحراسة، إن اجتماع الجمعية العمومية جاء بناء على طلب وزارة التجارة والصناعة، للبت فى هذا الأمر، بعد أن تقدمت الشعبة بطلب خلال الفترة الماضية لفصل النشاطين عن بعضهما، نظرا لتمتع كل منهما بخصوصية مهمة، ويجب الفصل بينهما حتى تزداد جودة الخدمات.

وأوضح البسيونى أن قرار الشعبة بفصل النشاطين جاء تنفيذا للقانون الوزارى رقم 86 لعام 2015، الذى يشير إلى أن نشاط الشركات هو حراسة المنشآت، ونقل الأموال فقط، ما يجعل الخدمة أكثر جودة، ويحول دون وجود

ازدواجية فى العمل، ومن ثم تكون الخدمات أقل جودة.

ولفت سكرتير الشعبة إلى أن فصل النشاطين عن بعضهما سيكون مردوده إيجابيا على كل منهما، على اعتبار أن التركيز يكون أكثر فى أداء الخدمة، ومن ثم نكون حققنا المراد، وهو خدمة جيدة وفعالة فى النشاطين، وفى النهاية الأمر فى المصلحة العامة.